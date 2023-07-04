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Новости
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Центробанк России зафиксировал сокращение ипотечных схем

Дата публикации: 04 июл 2023
Центробанк России зафиксировал сокращение ипотечных схем

Сомнительных ипотечных схем на рынке становится меньше, сообщила первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева.

«Схем действительно стало меньше, в этом смысле ситуация чуть-чуть более здоровая», — сказала Юдаева журналистам.

По ее словам, Центробанк продолжает изучать риски и распространение схем, когда заемщикам предлагают заплатить за пониженную ставку по ипотеке.

С 30 мая регулятор стал ограничивать ипотеку с экстремально низкими ставками, которые достигаются за счет завышения цен на недвижимость до 30%.

Позднее некоторые застройщики стали запускать новые нестандартные предложения на рынке ипотеки для привлечения покупателей, например предлагать возврат первоначального взноса по ипотеке в размере 15% от стоимости квартиры. При этом цена недвижимости вырастала на 10–15%, чем при обычной покупке. В ответ на это в Центробанке заявили, что будут законодательно запрещать подобные механизмы.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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