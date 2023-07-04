Центробанк России зафиксировал сокращение ипотечных схем
Сомнительных ипотечных схем на рынке становится меньше, сообщила первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева.
«Схем действительно стало меньше, в этом смысле ситуация чуть-чуть более здоровая», — сказала Юдаева журналистам.
По ее словам, Центробанк продолжает изучать риски и распространение схем, когда заемщикам предлагают заплатить за пониженную ставку по ипотеке.
С 30 мая регулятор стал ограничивать ипотеку с экстремально низкими ставками, которые достигаются за счет завышения цен на недвижимость до 30%.
Позднее некоторые застройщики стали запускать новые нестандартные предложения на рынке ипотеки для привлечения покупателей, например предлагать возврат первоначального взноса по ипотеке в размере 15% от стоимости квартиры. При этом цена недвижимости вырастала на 10–15%, чем при обычной покупке. В ответ на это в Центробанке заявили, что будут законодательно запрещать подобные механизмы.