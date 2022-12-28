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Новости
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Центробанк России предложил выдавать льготную ипотеку однократно

Дата публикации: 28 дек 2022
Центробанк России предложил выдавать льготную ипотеку однократно

Центробанк России предлагает сделать возможность получения ипотеки с господдержкой однократной. По мнению регулятора, так удастся уменьшить инвестиционный спрос на недвижимость, который разгоняет стоимость жилья и делает его менее доступным. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Мы также всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается», — сообщила Данилова в интервью «Известиям».

Меры по ограничению «околонулевой» ипотеки

Данилова также рассказала о мерах против ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками, которые ЦБ намерен принять уже в 2023 году.

Как рассказала Данилова, наилучшим инструментом, который может воздействовать на эту проблему, являются повышенные резервы по кредитам.

«Банки берут от застройщика комиссию и соглашаются на низкую ставку, которая существенно отличается от рыночной, на весь срок ипотеки вплоть до 25 лет. При этом банки недооценивают риски, поэтому повышенный уровень резервов экономически обоснован. В I квартале 2023 года планируется внести изменения в положение 590-П, которое регламентирует расчет банками резервов», — пояснила она.

Помимо этого, регулятор направил в правительство предложение по запрету объединять ипотеку от застройщика с государственной программой «Господдержка», которую президент поручилпродлить до июля 2024 года. По словам Даниловой, сегодня в 2/3 кредитов от застройщика одновременно применяется и льготная ипотека. 

Читайте также: Ограничения по «околонулевой» ипотеке: как это повлияет на рынок недвижимости

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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