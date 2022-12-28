Центробанк России предложил выдавать льготную ипотеку однократно
Центробанк России предлагает сделать возможность получения ипотеки с господдержкой однократной. По мнению регулятора, так удастся уменьшить инвестиционный спрос на недвижимость, который разгоняет стоимость жилья и делает его менее доступным. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
«Мы также всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается», — сообщила Данилова в интервью «Известиям».
Меры по ограничению «околонулевой» ипотеки
Данилова также рассказала о мерах против ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками, которые ЦБ намерен принять уже в 2023 году.
Как рассказала Данилова, наилучшим инструментом, который может воздействовать на эту проблему, являются повышенные резервы по кредитам.
«Банки берут от застройщика комиссию и соглашаются на низкую ставку, которая существенно отличается от рыночной, на весь срок ипотеки вплоть до 25 лет. При этом банки недооценивают риски, поэтому повышенный уровень резервов экономически обоснован. В I квартале 2023 года планируется внести изменения в положение 590-П, которое регламентирует расчет банками резервов», — пояснила она.
Помимо этого, регулятор направил в правительство предложение по запрету объединять ипотеку от застройщика с государственной программой «Господдержка», которую президент поручилпродлить до июля 2024 года. По словам Даниловой, сегодня в 2/3 кредитов от застройщика одновременно применяется и льготная ипотека.