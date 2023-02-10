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Новости
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Центробанк России оставил ключевую ставку 7,5%

Дата публикации: 10 фев 2023
Центробанк России оставил ключевую ставку 7,5%

Центробанк России вновь сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%.

Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза, отмечают в пресс-службе ЦБ. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность, потребительская активность восстанавливается.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

На что влияет ключевая ставка

Ключевая процентная ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который ЦБ выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.

С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк. 

Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка. Но ставка по ипотеке в большинстве банков привязана к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). Разница между ставкой ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ может быть существенной.

Сейчас ставки по ипотеке в Сбере находятся на уровне 2020 года. Наибольшей популярностью пользуются программы «Господдержка» (ставка в Сбере сейчас от 7,3%) и «Семейная ипотека» (ставка от 5,3%).

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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