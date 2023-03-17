Центробанк России четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку 7,5%
Центробанк России в четвёртый раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне — 7,5%.
«Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности», — отметили в пресс-службе ЦБ.
Сохранение ключевой ставки ЦБ было ожидаемым. Ранее Домклик провёл опрос среди своих читателей: «Как вы считаете, какое решение по ключевой ставке примут на заседании Центробанка 17 марта?». Более 53% ответили, что она не изменится, еще 25% ожидали повышение ставки.
От уровня ключевой ставки Банка России напрямую зависят базовые ипотечные ставки банков и, соответственно, ситуация на рынке недвижимости.
Мы уже зафиксировали рекордный спрос на ипотеку Сбера. Так с начала года клиенты подали более 700 тыс. заявок на ипотеку, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.
Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне означает большую вероятность сохранения или незначительных колебаний процентной ставки, которую банк определяет для своих ипотечных программ.
На что влияет ключевая ставка
Ключевая процентная ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который ЦБ выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.
С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
Для граждан изменение ключевой ставки Центробанка — главная причина изменения ставок по ипотеке, но в большинстве банков она привязана к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). Разница между ставкой ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ может быть существенной.
Сейчас ставки по ипотеке в Сбере — на уровне 2020 года. Наибольшей популярностью пользуются «Семейная ипотека» — ставка от 5,3%, «Господдержка» — от 7,3%.