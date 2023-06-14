Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
4K

Центробанк ожидает рост ипотеки в России до 17% в 2023 году

Дата публикации: 14 июн 2023
Центробанк ожидает рост ипотеки в России до 17% в 2023 году

Выдачи ипотеки в России вырастут на 13-17% в 2023 году, а в 2024 — на 10-15%, сообщили в Центробанке.

«В розничном кредитовании ипотека растёт достаточно высокими темпами, несмотря на сворачивание рискованной "ипотеки от застройщика", и поэтому диапазон прогноза по году смещен на 1 процентный пункт вверх (до 13–17%)», — говорится в сообщении регулятора.

В следующем году, по прогнозам Центробанка, диапазон роста ипотеки — на уровне 10-15%.

По данным ЦБ, сейчас просрочка в ипотеке низкая, но в выдачах на первичном рынке есть риски: большая их часть касается ипотеки с низким первоначальным взносом, что может привести к накоплению рисков для банков и финансового сектора.

Ранее Банк России ввёл ограничения на ипотеку по «околонулевым» ставкам, они стали действовать в мае текущего года. В результате рост цен на новостройки замедлился, отмечает регулятор. Низкие ставки достигались за счёт завышения цен на квартиры.

Читайте также: Как получить скидку на квартиру от застройщика

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
502K
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку
83K
На каком этаже и почему покупают квартиры в новостройках в 2023 году: ответы экспертов
20K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
24
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
838
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал