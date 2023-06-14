Центробанк ожидает рост ипотеки в России до 17% в 2023 году
Выдачи ипотеки в России вырастут на 13-17% в 2023 году, а в 2024 — на 10-15%, сообщили в Центробанке.
«В розничном кредитовании ипотека растёт достаточно высокими темпами, несмотря на сворачивание рискованной "ипотеки от застройщика", и поэтому диапазон прогноза по году смещен на 1 процентный пункт вверх (до 13–17%)», — говорится в сообщении регулятора.
В следующем году, по прогнозам Центробанка, диапазон роста ипотеки — на уровне 10-15%.
По данным ЦБ, сейчас просрочка в ипотеке низкая, но в выдачах на первичном рынке есть риски: большая их часть касается ипотеки с низким первоначальным взносом, что может привести к накоплению рисков для банков и финансового сектора.
Ранее Банк России ввёл ограничения на ипотеку по «околонулевым» ставкам, они стали действовать в мае текущего года. В результате рост цен на новостройки замедлился, отмечает регулятор. Низкие ставки достигались за счёт завышения цен на квартиры.