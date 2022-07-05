Ценовой рекорд за квадратный метр установлен в России
На российском рынке новостроек обновлен ценовой рекорд. Стоимость квадратного метра в элитном ЖК Mantera Seaview residence в Сочи достигла 6,5 миллиона рублей.
Жилой комплекс возводится на федеральной территории «Сириус». Средняя стоимость квадратного метра в данном проекте достигает 3,4 миллиона, но самой дорогой квартирой стал пентхаус с панорамной террасой общей площадью в 228,7 квадратных метра. Рекордную цену предложил покупатель в ходе закрытого сбора заявок в рамках пресейла. Общая стоимость лота превысила 1 миллиард рублей.
В Mantera Seaview residence отметили, что за год в России цена самого дорогого предложения на недвижимость за пределами Москвы и Санкт-Петербурга выросла втрое.
Сочи — в лидерах по ценам на недвижимость
Аналитики компании Knight Frank отмечают, что Сочи обогнал Москву и Петербург по росту средневзвешенной стоимости квадратного метра жилья, особенно элитного. В июне она достигла рекордных 2,45 миллиона рублей. В Москве этот показатель составил 1,46 миллиона рублей, в Петербурге — 566 тысяч.
Несмотря на растущие цены, спрос на жилье в Сочи продолжает повышаться в течение всего первого квартала 2022 года. Так, в мае общий объем сделок с недвижимостью вырос на 54%, сообщили аналитики компании-оператора и застройщика Сочи Nedvex.
При этом за год доля продаж именно элитной недвижимости бизнес- и премиум-класса выросла на 21%. В компании прогнозируют, что в ближайшее время цены на жилье в Сочи снижаться не будут из-за сложной макроэкономической ситуации. Застройщики ищут способы компенсировать рост стоимости квадратного метра. Основным инструментом сохранения продаж станут субсидированная ипотека и рассрочка.