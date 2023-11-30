Более 70% россиян одобряют установку зарядных станций для электрокаров во дворах жилых домов
Эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей СберАвто и специалисты аналитического центра Домклик изучили отношение россиян к электромобилям и установке зарядных станций во дворах домов.
В исследовании приняли участие более 1000 пользователей сервиса Домклик по всей России: 70% —мужчины, 30% — женщины.
Купить или не купить электромобиль
Как показал опрос, 10% респондентов уже имеют электрокар, 2% владели им в прошлом, а 35% думают его приобрести. Чуть более половины опрошенных (53%) не владеют электромобилем и не задумываются о его покупке.
Большинство участников исследования (38%) в будущем хотели бы приобрести электрокар китайского производства, 21% — японского. По 14% опрошенных рассмотрели бы для себя покупку российского или американского электромобиля. Меньше всего (13%) оказалось желающих купить немецкий электрокар.
Нужны ли зарядные станции для электрокаров у дома
По данным опроса, у 55% респондентов рядом с их многоэтажкой нет зарядных станций для электромобилей. 28% опрошенных не владеют такой информацией, а у 17% недалеко от дома есть как минимум одна ЭЗС.
Исследование показало, что большинство россиян положительно относится к установке зарядных станций для электрокаров вблизи домов.
Почти четверть опрошенных (23%) считает, что ЭЗС — важная часть современной инфраструктуры. 19% уверены: чем больше будет зарядок и электрокаров, тем чище будет воздух в городах.
Такое же количество (19%) опрошенных считают, что после установки зарядной станции у дома они сами смогут купить электрокар. А 5% поддержат такую инициативу, потому что им станет проще заряжать имеющийся электромобиль. 10% респондентов ответили, что не видят в установке ЭЗС у многоквартирных домов ничего плохого.
Среди опрошенных также оказались противники установки электрозарядок во дворах. Каждый десятый (10%) респондент предполагает, что у домов станет парковаться больше машин. 6% участников исследования видят риски, связанные с безопасностью, 4% — не считают электрокары перспективным транспортом, а по 1% опрошенных затруднились ответить или сказали, что им всё равно.
Кто должен развивать инфраструктуру для электромобилей
Аналитики также изучили мнение россиян о том, кто должен заниматься развитием инфраструктуры для электромобилей.
Большинство участников опроса — 30% — считают, что эту функцию должно взять на себя государство, 27% — региональные или городские властей, 22% — электросетевые компании, 16% — автопроизводители.
5% респондентов ответили, что в инфраструктуру для электрокаров должны вкладываться владельцы таких автомобилей.
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