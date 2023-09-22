Более 70% россиян интересуются одноэтажными домами — аналитика Домклик
Аналитики Домклик изучили данные по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выданным с 1 января по 20 сентября 2023 года, и выяснили, какие дома чаще всего покупают россияне, кто интересуется загородной недвижимостью и сколько в среднем равен размер ипотеки.
Как показало исследование, чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины — на них пришлось 57% сделок.
Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причём 74% заёмщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% — разведены.
Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% — как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтение каменным домам, а 32% — деревянным.
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Как показало исследование, в январе — начале сентября 2023 года средний размер кредита в России на ИЖС составил 4,3 млн рублей, а средний первоначальный взнос — 21,1% стоимости дома. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное жилищное строительство в России в этот период составил 33,2 тыс. рублей.
По прогнозу аналитиков Домклик, к концу этого года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. При этом с 1 января по 20 сентября более 62% кредитов на строительство частных домов выдавалось по программе «Господдержка», 26% — по «Семейной ипотеке», 8% — по «Дальневосточной ипотеке».
На сайте Домклик появился новый раздел «Построить дом», где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.