Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Более 70% россиян интересуются одноэтажными домами — аналитика Домклик

Дата публикации: 22 сен 2023
Более 70% россиян интересуются одноэтажными домами — аналитика Домклик

Аналитики Домклик изучили данные по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выданным с 1 января по 20 сентября 2023 года, и выяснили, какие дома чаще всего покупают россияне, кто интересуется загородной недвижимостью и сколько в среднем равен размер ипотеки.

Как показало исследование, чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины — на них пришлось 57% сделок.

Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причём 74% заёмщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% — разведены.

Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% — как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтение каменным домам, а 32% — деревянным.

Читайте также: Одноэтажный или двухэтажный дом: что лучше строить

Как показало исследование, в январе — начале сентября 2023 года средний размер кредита в России на ИЖС составил 4,3 млн рублей, а средний первоначальный взнос — 21,1% стоимости дома. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное жилищное строительство в России в этот период составил 33,2 тыс. рублей.

По прогнозу аналитиков Домклик, к концу этого года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. При этом с 1 января по 20 сентября более 62% кредитов на строительство частных домов выдавалось по программе «Господдержка», 26% — по «Семейной ипотеке», 8% — по «Дальневосточной ипотеке».

На сайте Домклик появился новый раздел «Построить дом», где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
ИЖС, СНТ, ЛПХ и ДНП: что это и в чем разница
551K
Что делать после завершения строительства дома в ипотеку СберБанка
55K
Сбер рассказал о потенциале ипотеки на ИЖС и какие дома строят россияне
5K
Хочу построить дом. С чего начать?
137K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
28
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
864
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
122
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал