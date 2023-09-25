База данных страхования жилья граждан появится в России
Дочерняя компания Центробанка «Национальная страховая информационная система», оператор страховой автоматизированной информационной системы (АИС), намерена создать базу данных страхования недвижимости граждан. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС) будет создавать базу по страхованию жилья граждан для развития доступности этого вида страхования. С 1 апреля 2024 года страховщики будут предоставлять в АИС страхования информацию по заключаемым договорам страхования жилья граждан», — указано в сообщении.
Как отметил гендиректор НСИС Николай Галушин, на основе собранных данных можно будет проводить оценку рисков на территориях, подверженных различным авариям, а также оперативно предоставлять информацию по объему застрахованного жилья в области ЧС. Руководитель компании подчеркнул, что такие сведения могут быть полезны региональным властям и МЧС.
«Нормативная база, которая требуется для запуска проекта, сейчас находится на рассмотрении — публичную оценку проходят два указания Банка России — о передаче "исторических" данных в АИС страхования, накопленных в информационных системах страховых союзов, и данных непосредственно страховых компаний», — уточняется в пресс-релизе.