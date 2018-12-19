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Аренда на ДомКлик — удобно и безопасно

Дата публикации: 19 дек 2018
Аренда на ДомКлик — удобно и безопасно
Содержание

В декабре мы выпустили большое обновление ДомКлик. И одним из самых важных изменений стала возможность размещения объявлений о сдаче недвижимости в долгосрочную аренду.

Рассказываем, почему сдавать и снимать квартиру на ДомКлик — удобно, выгодно и безопасно.

Бесплатное размещение объявлений

На ДомКлик вы можете разместить своё объявление абсолютно бесплатно!Публиковать объявления могут агентства, собственники недвижимости и частные риелторы.

Сейчас на ДомКлик уже размещено 47 000 предложений по аренде. В 2019 году мы планируем увеличить их количество до 200 000. 

На ДомКлик можно размещать объявления об аренде: 

Квартир

Комнат

Домов и частей домов

Таунхаусов 

Разместить объявление о сдаче в аренду »

Попробуйте, это удобно

Мы постарались сделать максимально удобный интерфейс размещения объявлений. Вы можете выбрать удобное время звонков и показов. 

Больше не нужно писать все параметры квартиры в описании — просто проставьте «галочки» в нужных полях. В условиях аренды можно указать не только размер арендной платы, но и комиссию, залог и коммунальные платежи.

Арендаторы сразу смогут увидеть все затраты. 

Безопасность: звонки через сайт, проверенные агентства и собственники

Для объявлений об аренде доступна телефония ДомКлик. Это значит, что все звонки проходят через сайт. Абоненты не увидят номеров друг друга, пока не захотят обменяться контактами. Это защищает от мошенников и попадания в спам-базы. 

Также благодаря телефонии ДомКлик можно ограничить время звонков. Ночью или на работе вас никто не побеспокоит. 

Большинство объявлений на ДомКлик размещено проверенными, аккредитованными Сбербанком агентствами. Если оно аккредитовано — в объявлении будет указано, что недвижимость сдает агентство.   

Также на сайте есть объявления с пометкой «От собственника». Это значит, что мы проверили данные о владельце квартиры и недвижимости в Росреестре. 

Как получить значок «От собственника»

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Юля Тихонова
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