20 часов от заявки до получения: Сбербанк выдал ипотеку за рекордно короткое время
11 октября 2018 года состоялась рекордная выдача ипотеки Сбербанка в Воронеже. От подачи заявки на ипотеку до получения кредита клиентом прошло всего 20 часов.
Ипотечный кредит на приобретение квартиры в новостройке получил Антон Дмитриевич Разумов. Заявка на ипотеку была одобрена за 10 минут, а сама выдача состоялась уже на следующий день. «Молниеносно и без проблем!» – поделился своими впечатлениями о сделке Антон Разумов.
Выдача состоялась в рамках пилотного проекта «Новая сервисная модель» – нового подразделения Сбербанка, ведущего ипотечных клиентов к сделке с момента одобрения заявки до получения кредита в центре ипотечного кредитования.
От классической модели новая отличается отсутствием закрепления клиентов за конкретным менеджером. Первый свободный менеджер ответит клиенту на звонок или выполнит другую необходимую для выхода на сделку операцию. Например, благодаря новой модели удалось на 15% сократить срок одобрения объекта недвижимости банком.
Процесс работы ипотечного менеджера становится гибким и индивидуальным, меняется культура взаимоотношений с клиентом. При этом время и количество действий при оформлении сделки для клиента сокращаются до минимума.
«Новая сервисная модель» была запущена 2 июля 2018 года в Екатеринбурге. Сегодня проект уже работает в Москве, Новосибирске, Самаре, Иркутске и Воронеже. С момента запуска пилотного проекта принято в работу более 7 500 сделок, из них более 1 800 ипотечных кредитов уже выдано с помощью «Новой сервисной модели».
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