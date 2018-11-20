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Ипотека без отчёта об оценке на ДомКлик

Дата публикации: 20 нояб 2018
Ипотека без отчёта об оценке на ДомКлик

Сбербанк запустил программу по оформлению ипотеки на вторичном рынке недвижимости без предоставления отчета об оценке объекта. Объявление о продаже недвижимости должно быть размещено на сайте «ДомКлик». 

Теперь клиенты Сбербанка могут сэкономить время и деньги, выбрав квартиру на вторичном рынке недвижимости для покупки на сайте «ДомКлик». Это стало возможным благодаря запуску нового проекта по одобрению объектов недвижимости на вторичном рынке по всей России. 

Цена покупки кредитуемого объекта недвижимости не должна превышать 20 000 000 рублей для квартир, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге; 10 000 000 рублей для квартир, находящихся в таких городах, как: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар; 5 000 000 рублей для квартир в других населенных пунктах РФ.

В проекте участвуют квартиры в многоквартирных домах на вторичном рынке этажностью не менее 3 этажей по всей России (переход права собственности по ним должен быть оформлен не ранее 1998 года), объявления о продаже которых размещены на DomClick.ru. Помимо этого, есть ряд условий при размещении объекта на сайте «ДомКлик».

«Мы, в Сбербанке, постоянно предлагаем нашим клиентам все более новые и удобные решения. Наша задача — любые сложные процессы упростить по максимуму. Возможность отказа от отчета об оценке позволяет ускорить срок подготовки документов к ипотечной сделке в среднем на пять дней и сэкономить до 5000 рублей» — прокомментировал Николай Васёв, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Новый процесс был запущен изначально в тестовом режиме в Москве, и уже более 100 клиентов смогли получить ипотеку в Сбербанке без дополнительных расходов на заказ отчета об оценке.

В данный момент на сайте «ДомКлик» размещено более 500 000 объявлений о продаже квартир на вторичном рынке.

Выбрать квартиру для покупки в ипотеку без отчета об оценке

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Юля Тихонова
Автор статьи
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