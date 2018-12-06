Большое обновление: аренда, загородная недвижимость и новый поиск
На ДомКлик большие перемены! Мы провели масштабное обновление: теперь на сайте можно размещать объявления об аренде, купить загородную и другие виды недвижимости. Обновился механизм поиска и личный кабинет партнеров.
А теперь обо всем подробнее.
Аренда и новые виды объектов недвижимости
Теперь вы можете найти или разместить на ДомКлик объявления не только о продаже, но и об аренде недвижимости. При этом мы добавили возможность размещения на сайте загородных домов, участков и комнат!
Полный список доступной недвижимости на ДомКлик:
- Квартиры
- Комнаты
- Таунхаусы
- Дома
- Части домов
- Земельные участки (доступны только для продажи).
Это важно
Скидка 0.3% на ипотечную ставку и одобрение без отчета об оценке доступны только для объявлений о продаже квартир на вторичном рынке.
Обновленная удобная карта
На новой карте одновременно можно смотреть все объявления: как о продаже, так и об аренде. На стартовой странице нажмите «Найти». Откроется карта, справа сверху нажмите «Фильтры» и выберите нужные параметры.
Если вы еще не определись с выбором: покупать или арендовать, квартира или дом — на новой карте вы сможете увидеть все интересующие варианты и оценить общую картину. Настраивайте фильтры по-разному и изучайте разные сегменты рынка недвижимости.
И еще одна удобная функция: можно одновременно фильтровать цену предложений аренды и продажи. Это удобно, если вы, например, думаете, что выбрать: купить квартиру в ипотеку или арендовать. Определите бюджет покупки и рассчитайте ежемесячный платеж по ипотеке. Сравните в поиске стоимость квартир в рамках вашего бюджета и ставку аренды. Так вы сможете выбрать, что выгоднее и комфортнее для вас сейчас.
Новый личный кабинет для партнеров
Мы расширили возможности личного кабинета партнёра.
Размещайте бесплатно объявления о продаже всех видов недвижимости, доступных на сайте. Плюс объявления об аренде квартир, комнат и домов.
Размещайте объявления вручную или с помощью XML-фидов.
Следите за статусом публикации объявлений, размещенных вручную и из XML-фидов, прямо в личном кабинете.
Скачивайте выписки из ЕГРН по объявлениям о продаже всех видов недвижимости, если при размещении был указан кадастровый номер или номер квартиры.
Новая адресная база
Мы обновили базу адресов! Теперь при размещении объявлений ошибок из-за отсутствия нужного адреса меньше на порядок. Зайдите в личный кабинет прямо сейчас и проверьте опубликованные объявления, по которым раньше были ошибки.
При размещении объявлений по загородной недвижимости номер дома указывать не обязательно. При этом для размещения квартир и комнат номер дома, как и прежде, нужно указать.