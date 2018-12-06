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Большое обновление: аренда, загородная недвижимость и новый поиск

Дата публикации: 06 дек 2018
Большое обновление: аренда, загородная недвижимость и новый поиск
Содержание

На ДомКлик большие перемены! Мы провели масштабное обновление: теперь на сайте можно размещать объявления об аренде, купить загородную и другие виды недвижимости. Обновился механизм поиска и личный кабинет партнеров.

А теперь обо всем подробнее.

Аренда и новые виды объектов недвижимости 

Теперь вы можете найти или разместить на ДомКлик объявления не только о продаже, но и об аренде недвижимости. При этом мы добавили возможность размещения на сайте загородных домов, участков и комнат!

Полный список доступной недвижимости на ДомКлик:

  • Квартиры
  • Комнаты
  • Таунхаусы
  • Дома
  • Части домов
  • Земельные участки (доступны только для продажи).
Важно!

Это важно

Скидка 0.3% на ипотечную ставку и одобрение без отчета об оценке доступны только для объявлений о продаже квартир на вторичном рынке. 

Обновленная удобная карта 

На новой карте одновременно можно смотреть все объявления: как о продаже, так и об аренде. На стартовой странице нажмите «Найти». Откроется карта, справа сверху нажмите «Фильтры» и выберите нужные параметры.

Если вы еще не определись с выбором: покупать или арендовать, квартира или дом — на новой карте вы сможете увидеть все интересующие варианты и оценить общую картину. Настраивайте фильтры по-разному и изучайте разные сегменты рынка недвижимости. 

И еще одна удобная функция: можно одновременно фильтровать цену предложений аренды и продажи. Это удобно, если вы, например, думаете, что выбрать: купить квартиру в ипотеку или арендовать. Определите бюджет покупки и рассчитайте ежемесячный платеж по ипотеке. Сравните в поиске стоимость квартир в рамках вашего бюджета и ставку аренды. Так вы сможете выбрать, что выгоднее и комфортнее для вас сейчас.

Новый личный кабинет для партнеров

Мы расширили возможности личного кабинета партнёра. 

Размещайте бесплатно объявления о продаже всех видов недвижимости, доступных на сайте. Плюс объявления об аренде квартир, комнат и домов.

Размещайте объявления вручную или с помощью XML-фидов.

Следите за статусом публикации объявлений, размещенных вручную и из XML-фидов, прямо в личном кабинете.

Скачивайте выписки из ЕГРН по объявлениям о продаже всех видов недвижимости, если при размещении был указан кадастровый номер или номер квартиры.

Новая адресная база 

Мы обновили базу адресов! Теперь при размещении объявлений ошибок из-за отсутствия нужного адреса меньше на порядок. Зайдите в личный кабинет прямо сейчас и проверьте опубликованные объявления, по которым раньше были ошибки.

При размещении объявлений по загородной недвижимости номер дома указывать не обязательно. При этом для размещения квартир и комнат номер дома, как и прежде, нужно указать. 

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Юля Тихонова
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