Аренда квартир в Москве и Петербурге дешевеет, в других городах — наоборот
Пока в крупных российских городах цены на аренду жилья растут, в двух столицах стоимость аренды упала почти на 13% за первое полугодие 2022 года. При этом в других городах ситуация обратная: с начала года «однушки» стали сдаваться дороже в 56 городах из 70, «двушки» — в 55, «трешки» — в 44. Что изменилось и почему?
Где подешевело еще
По данным исследования портала «Мир квартир», в Москве квартиры с одной комнатой сдаются за 39 194 рубля в месяц (снижение составило 12,9% за полугодие), с двумя комнатами — 51 634 рубля (6%), с тремя — 63 934 рубля (0,2%). В Санкт-Петербурге это, соответственно, 26 604 рубля (3,6% снижения за полугодие), 37 751 рубль (9,3%) и 50 438 рублей (8,8%).
Почему подешевело
По данным других экспертов, снизились цены в Крыму и других черноморских городах из-за отмены полетов и резкого падения туристического трафика (кроме Сочи и Севастополя).
А вот в Москве и Северной столице снижение ценника аналитики объясняют несколькими факторами. Часть зарубежных компаний с февраля 2022 года сократила или вовсе приостановила свою работу, и сотрудники, снимавшие жилье, возвращаются на родину (в другие российские города) или переезжают на новые места дислокации бизнеса, нередко за рубеж. Но также увеличилось предложение на рынке: те, кто уехал из России весной, теперь предлагают собственное жилье в аренду, снизив среднюю стоимость квартир на съем. Кроме того, покупательская способность сегодня изменилась, и арендодатели готовы идти на гибкие условия: например, исчезли из объявлений оговорки «только славянам» или «без животных», жесткие требования депозита и многие другие прежние обязательные пункты договора.
Где подорожало и почему
Самое высокое удорожание аренды жилья зафиксировано в Магнитогорске («однушки» подорожали на 20,8%, двухкомнатные квартиры на 26,3%, трешки — на 14,6%), Чите (16,4, 18,5 и 21,2% соответственно), Ленинградской области (11,4, 19 и 19,8%). Рост показали также Якутск, Пенза, Ростов-на-Дону, Вологда и другие города. Арендодатели в большинстве городов повышают ставки аренды в ответ на рост коммунальных платежей.