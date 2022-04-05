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Недвижимость
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Самые дешевые районы Москвы для аренды квартиры

Дата публикации: 05 апр 2022
Самые дешевые районы Москвы для аренды квартиры
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За последний месяц цены на аренду квартир в Москве стали ниже. А количество предложений, наоборот, увеличилось. В материале расскажем, в каких районах Москвы снимать квартиры сейчас дешевле всего. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе тысяч объявлений, актуальных на середину марта 2022 года.

Как менялись цены на квартиры в Москве в феврале — марте 2022

Из графика ниже видно, что средняя стоимость аренды падает, а число предложений растет. Эксперты связывают это с миграцией москвичей в другие регионы и релокацией жителей столицы в другие страны.

Самые дешевые районы Москвы для аренды однушек

Самые дешевые районы Москвы для аренды квартиры №1

Из графика видно, что дешевле всего снять однушку в Москве сейчас можно в зеленоградских Савёлках. Ну а самым дорогим из дешевых становится Ярославский район города.

Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет 44,5 тыс. руб. Это значит, что если вы будете снимать квартиру, например, в Зеленограде, то сэкономите в среднем 20 тыс. рублей в месяц. 

Самые дешевые районы Москвы для аренды двушек 

Самые дешевые районы Москвы для аренды квартиры №2

Что касается аренды двухкомнатных квартир, лидером по доступности становится Крюково, а замыкает топ-10 самых бюджетных вариантов район Южное Тушино.

Также аналитики Домклик отмечают, что средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Москве составляет 58,4 тыс. руб. Это значит, если вы будете снимать квартиру где-нибудь на Дмитровской, а не в районе со средними московскими ценами, можете сохранить для своего бюджета 20 тыс. рублей в месяц.

Самые дешевые районы Москвы для аренды трёшек

Самые дешевые районы Москвы для аренды квартиры №3

Из графика видно, что дешевле всего снять трехкомнатную в Москве сейчас можно в Орехово-Борисово Северном. Самым дорогим из дешевых становится район Отрадное с разницей в 8,2 тыс. в месяц.

Аналитики также отмечают, что средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Москве составляет 84,7 тыс. руб. Это значит, что аренда трёшки в Вешняках стоит в среднем на 30 тыс. рублей в месяц дешевле. 

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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