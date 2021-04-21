Как купить апартаменты в ипотеку
- Что такое апартаменты
- Какие апартаменты можно купить в ипотеку
- Как купить апартаменты в ипотеку от Сбера
- Первоначальный взнос для покупки апартаментов в ипотеку
- Документы
- Как подать заявку на ипотеку, чтобы купить апартаменты
- Ограничения на покупку апартаментов в ипотеку
- Действует ли скидка 0,3% на ставку по ипотеке при покупке апартаментов
- Можно ли купить апартаменты в ипотеку, если я самозанятый
- Можно ли рефинансировать ипотеку на апартаменты
Апартаменты — особый тип недвижимости, для которого характерны особые условия налогообложения и приобретения в кредит. В статье расскажем, как купить апартаменты в ипотеку от Сбера.
Что такое апартаменты
Апартаменты — это недвижимость, имеющая статус коммерческого, а не жилого помещения. В апартаментах можно жить, на них можно оформить право собственности, а постоянную регистрацию — нельзя.
Почему так? У застройщика не всегда получается купить участок под жилое строительство, но есть земля под гостиницу или офис. Компания покупает ее и строит дом. В нем нет квартир, но есть апартаменты.
Тип апартаментов зависит от назначения земли: под гостиницу или под объекты общественно-делового назначения. Первый вариант лучше: налоги ниже, прав больше. Чтобы узнать назначение земли, попросите у застройщика свидетельство о государственной регистрации права или кадастровый паспорт на участок.
📌 Читайте также: «В чем разница между апартаментами и квартирой»
Какие апартаменты можно купить в ипотеку
В Сбере можно купить в ипотеку апартаменты и на первичном рынке — в новостройке, и на вторичном — если апартаменты продает предыдущий собственник.
Также в Сбере на апартаменты распространяется программа субсидирования ставки застройщиками. Купить апартаменты можно в ипотеку по очень низкой ставке — от 1,1% в первый год кредита.
Как купить апартаменты в ипотеку от Сбера
Процесс покупки апартаментов в ипотеку такой же, как процесс покупки квартиры.
Заявку на ипотеку можно подать онлайн на сайте Домклик или в приложении. Если при подаче заявки возникнут вопросы — вам поможет онлайн-консультант. Он подскажет, какие документы необходимо загрузить и как их правильно заполнить, поможет отправить заявку в банк.
После того, как решение будет принято, вас будет сопровождать группа менеджеров в режиме 24/7. Менеджер поможет, если вам надо будет изменить срок или сумму кредита, программу кредитования, а также ответит на любой вопрос по вашей заявке.
Первоначальный взнос для покупки апартаментов в ипотеку
В Сбере вы можете оформить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости недвижимости. А вообще размер первоначального взноса зависит от программы кредитования. Сравнить все программы кредитования можно на Домклик.
Сообщите менеджеру банка, если деньги для первоначального взноса планируете выручить от продажи другой недвижимости и еще не нашли покупателя — он подскажет, что делать.
Документы
Как правило, список документов для подачи заявки на покупку апартаментов в ипотеку такой же, как и при покупке квартиры:
- Паспорт
- Документы, подтверждающие доход и трудоустройство
При этом если вы зарплатный клиент Сбера, система банка определит ваш доход и занятость автоматически — никаких справок и документов вам оформлять не надо — для подачи заявки нужны будут только паспорт и номер карты.
📌 Читайте также: «Как подтвердить свой доход и занятость при покупке квартиры в ипотеку СберБанка»
Полный список документов для оформления ипотеки на апартаменты зависит от условий сделки и выбранной ипотечной программы — список документов можно уточнить у менеджера Домклик в онлайн-чате.
Как подать заявку на ипотеку, чтобы купить апартаменты
Оформление ипотеки ничем не отличается от порядка выдачи кредитов на приобретение жилья.
Подать заявку на ипотеку можно онлайн на сайте Домклик или в приложении.
Если вашу заявку одобрят, выберите апартаменты на Домклик, созвонитесь с продавцом и договоритесь о просмотре. Вы также можете добавить апартаменты в «Избранное», чтобы быстро вернуться к объявлению позже.
После этого нажмите в объявлении о продаже кнопку «Купить в ипотеку», отправьте заявку на покупку квартиры и получите подтверждение от продавца о готовности к сделке.
На ДомКлик можно заказать оценку, составление договора, оформить страховку и получить другие услуги, необходимые при оформлении кредита на покупку недвижимости.
Ограничения на покупку апартаментов в ипотеку
Использовать материнский капитал и жилищные сертификаты для покупки апартаментов в ипотеку нельзя.
Также при покупке апартаментов не получится воспользоваться программами «Военная ипотека», «Ипотека для семей с детьми», «Господдержка 2020». Главное требование программ — приобретение жилой недвижимости, а апартаменты имеют статус коммерческой.
Действует ли скидка 0,3% на ставку по ипотеке при покупке апартаментов
Да. При заключении договора купли-продажи апартаментов через сервис Домклик действует скидка 0,3% на ставку по ипотеке.
Чтобы найти такие предложения, в разделе «Фильтры» нажмите «Апартаменты» и «Скидка на ставку 0,3%».
Можно ли купить апартаменты в ипотеку, если я самозанятый
Да, можно. Подробности об ипотеке для самозанятых читайте в статье: «Как стать самозанятым и взять ипотеку».
Можно ли рефинансировать ипотеку на апартаменты
Да. Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых — как на готовые, так и на строящиеся апартаменты от аккредитованного застройщика.
Для рефинансирования ипотеки не надо предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение 2 дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов.
При этом можно объединить ипотеку и кредиты других банков и платить по сниженной ставке. Вместе с ипотечным кредитом в СберБанке можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.