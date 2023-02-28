Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Апартаменты в России могут так и не приравнять к жилью — депутат Госдумы

Дата публикации: 28 фев 2023
Апартаменты в России могут так и не приравнять к жилью — депутат Госдумы

Закон, который определяет статус апартаментов, могут принять в России до конца 2023 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин.

«В этом году мы планируем разобраться с вопросом апартаментов. Хочу сразу сказать: маловероятно, что апартаменты приравняют к жилью, это сегодня лишь вид коммерческой недвижимости и только», — рассказал Ресин «Интерфаксу».

Он пояснил, что речь идет лишь о том, чтобы присвоить апартаментам особый статус как составляющей комфортной городской среды. Строительство жилья должно быть комплексным и включать в себя всю необходимую коммунальную и социальную инфраструктуру, а апартаменты чаще всего не проходят по этим критериям.

«Единого мнения у законодателей так и не сложилось. Никто не хочет расстраивать собственников, которые купили апартаменты в надежде на признание их полноценным жильем, но, боюсь, оправдать их ожидания в полной мере не выйдет», — резюмировал депутат.

Вопрос о статусе апартаментов поднимался летом 2022 года. Тогда глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов объяснял, что апартаменты невозможно обеспечить социальной инфраструктурой из-за их расположения. Но в парламенте хотят решить две основные проблемы апартаментов — высокие налоги и коммунальные платежи. Депутаты рассматривали идею вывести апартаменты в отдельную категорию коммерческой недвижимости, чтобы снизить платежи.

Читайте также: В чем разница между апартаментами и квартирой

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Что изменится в сфере недвижимости с 1 марта 2023 года
60K
Как платить по ипотеке: ответы на популярные вопросы
1M
Инвестиции в недвижимость: как выгодно вложить деньги
192K
Многодетным россиянам предложили предоставлять жилье по соцнайму
2K
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
799
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
623
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал