Апартаменты в России могут так и не приравнять к жилью — депутат Госдумы
Закон, который определяет статус апартаментов, могут принять в России до конца 2023 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин.
«В этом году мы планируем разобраться с вопросом апартаментов. Хочу сразу сказать: маловероятно, что апартаменты приравняют к жилью, это сегодня лишь вид коммерческой недвижимости и только», — рассказал Ресин «Интерфаксу».
Он пояснил, что речь идет лишь о том, чтобы присвоить апартаментам особый статус как составляющей комфортной городской среды. Строительство жилья должно быть комплексным и включать в себя всю необходимую коммунальную и социальную инфраструктуру, а апартаменты чаще всего не проходят по этим критериям.
«Единого мнения у законодателей так и не сложилось. Никто не хочет расстраивать собственников, которые купили апартаменты в надежде на признание их полноценным жильем, но, боюсь, оправдать их ожидания в полной мере не выйдет», — резюмировал депутат.
Вопрос о статусе апартаментов поднимался летом 2022 года. Тогда глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов объяснял, что апартаменты невозможно обеспечить социальной инфраструктурой из-за их расположения. Но в парламенте хотят решить две основные проблемы апартаментов — высокие налоги и коммунальные платежи. Депутаты рассматривали идею вывести апартаменты в отдельную категорию коммерческой недвижимости, чтобы снизить платежи.