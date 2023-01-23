Аналитики Домклик назвали средний размер ипотеки и первого взноса в 2022 году
Аналитики Домклик проанализировали ипотечные сделки Сбера в 2022 году и рассчитали среднюю сумму жилищного кредита в России — это 2,7 млн рублей. В Москве эта цифра составила 6,6 млн рублей.
В разрезе льготных программ по среднему размеру кредита в столице лидирует «Ипотека для IT» — 10,7 млн рублей, затем идут «Семейная ипотека» — 7,3 млн и «Господдержка» — 5,9 млн.
В целом по стране средняя сумма ипотеки по льготным программам составила: по «Господдержке» — 3,7 млн рублей, по «Семейной ипотеке» — 4,5 млн рублей, по «Дальневосточной» — 4,4 млн рублей, по «Ипотеке для IT» — 7,9 млн рублей.
По данным Домклик, средний в России первоначальный взнос по ипотеке по итогам 2022 года составил 1,4 млн рублей. Однако в Москве он намного выше — 3,7 млн.
В топ-5 регионов страны по этому показателю также вошли Санкт-Петербург — 2,4 млн, Ленинградская и Московская области — по 2,2 млн, Новосибирская область — 1,9 млн.