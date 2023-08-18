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По всей России построят 30 деревянных отелей
Дата публикации: 18 авг 2023
Компания «CLT девелопмент» (входит в структуру АФК «Система») построит 30 деревянных многоэтажных мини-отелей в городах Золотого кольца России, Центральном и Южном федеральных округах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы застройщика.
Речь идет о трехэтажных объектах с площадью 1500 кв. м, на каждый из которых отведут около 300 млн руб. Отмечается, что в мини-отелях будет по 52 номера. Начальный этап проекта предполагает возведение 30 экологичных гостиниц в течение 2 лет.
По данным пресс-службы, строительство планируется производить при помощи CLT-плит, монолитных панелей, сделанных из перекрестно склеенных деревянных слоев. Их производством занимается Segezha Group, входящая в структуру АФК «Система».
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Юля Тихонова
Автор статьи
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