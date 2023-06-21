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Абсолютный рекорд по ипотечным сделкам зафиксирован в Москве

Дата публикации: 21 июн 2023
Абсолютный рекорд по ипотечным сделкам зафиксирован в Москве

Свыше 51 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано с января по май 2023 года на первичном и вторичном рынках Москвы. Это абсолютный рекорд для первых пяти месяцев за всю историю наблюдений с 2008 года. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Москве.

«За месяц в столице зарегистрировано 11,7 тысяч ипотечных сделок, что стало максимальным майским результатом за все время статистических наблюдений, а к маю прошлого года отмечается почти двукратный рост. При этом к предыдущему месяцу зафиксирован небольшой прирост на 24 договора, хотя за последние пять лет май всегда уступал апрелю»— рассказал о ситуации на столичном рынке ипотеки в мае руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

В мэрии Москвы отметили, что столица сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам.

«Их объём в мае составил 23,5 миллиарда рублей — это 18,7% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму 881,6 миллиарда рублей», — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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