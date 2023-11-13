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Абсолютный максимум онлайн-регистраций недвижимости установлен в Москве

Дата публикации: 13 нояб 2023
Абсолютный максимум онлайн-регистраций недвижимости установлен в Москве

Рекордное число — 147 тыс. — онлайн-заявлений подали жители Москвы для регистрации прав и постановки недвижимости на кадастровый учет в октябре. Это на 16,7% больше, чем в сентябре (свыше 125 тыс.), сообщило столичное управление Росреестра.

Росреестр
Росреестр

«После незначительного снижения в сентябре, в октябре число поступивших в управление заявлений в электронном виде не только восстановилось, но и стало максимальным месячным показателем за все время — свыше 146 тыс. — на треть выше, чем в октябре прошлого года и в 2,5 раза, чем в 2021 году», — отметили руководитель ведомства Игорь Майданов.

При этом с начала года управление зафиксировало 1 175 924 онлайн-заявления, что на 45,5% превышает показатель 10 месяцев 2022 года.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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