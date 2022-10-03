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Недвижимость
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Жизнь в Филёвском парке: лес, набережная Москвы-реки и современные дома

Дата публикации: 03 окт 2022
Жизнь в Филёвском парке: лес, набережная Москвы-реки и современные дома
Содержание

Район Филёвский парк находится на западе Москвы — поблизости от центра, но при этом в окружении природы. Здесь невысокая плотность застройки, но есть всё необходимое для комфортной жизни. Об особенностях района и о строящихся здесь домах рассказывает компания ПИК.

Транспорт

На территории района находятся три станции метро: «Фили», «Багратионовская» и «Филёвский парк». Ещё жителям доступны метро «Парк Победы» и станция МЦД-1«Фили».

В Филёвском парке идёт реконструкция нескольких улиц: расширяются улица Барклая и Промышленный проезд, работы на котором закончатся уже в этом году. К 2023 году запустят движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта.

В планах новый путепровод через пути МЦД-1. Пробок станет меньше, а тротуаров для пешеходов — больше.

Природа

На территории района расположен парк «Фили», вытянувшийся вдоль Москвы-реки. Это самый большой парк в Москве, который почти полностью состоит из настоящего леса: по его тропинкам можно гулять круглый год. В благоустроенной части парка есть городок аттракционов, детские и спортивные площадки — даже лежаки для того, чтобы загорать.

Благоустройство набережной Москвы-реки ещё продолжается, но по планам береговая линия в этом районе будет оформлена в едином стиле. Везде вдоль реки будут построены причалы, пункты проката, кафе и места для отдыха.

Жизнь в Филёвском парке: лес, набережная Москвы-реки и современные дома №1

Повседневная жизнь

В районе хорошо развита инфраструктура: здесь много детских садов и школ — в том числе школы «Интеграл» и «Протон», которые входят в рейтинг лучших в Москве. Работают поликлиники, открыт дворец водных видов спорта. За покупками можно сходить в торговые центры «Филион» и «Афимолл Сити».

Со временем полезных объектов в районе станет ещё больше. Сейчас в Филёвском парке реконструируют территорию бывшего «Горбушкина двора»: вместо складов здесь появятся новые дома, общественный центр, школы, детские сады, офисные здания и стадион.

Новостройки

В Филёвском парке находится небольшой уютный жилой квартал «Барклая 6» — один из проектов ПИК. Кроме восьми домов, он включает подземный паркинг, детский сад на 125 малышей и начальную школу на 225 учеников. 

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Жизнь в Филёвском парке: лес, набережная Москвы-реки и современные дома №1

Внутри квартала будет приватный парк без машин, зато с лавочками, в которых предусмотрены разъёмы для USB-зарядок: можно будет поработать или посмотреть кино на свежем воздухе. На первых этажах откроются полезные сервисы, магазины и кафе, куда можно будет спуститься хоть в домашних тапочках.

В «Барклая 6» доступны квартиры с разными планировками на выбор: например, с просторной кухней-гостиной или мастер-спальней, к которой примыкает гардероб и отдельная ванная комната. Есть варианты с видом на Поклонную гору и «Москва-Сити». А ещё можно выбрать квартиру с улучшенной готовой отделкой или с отделкой White Box. 

Узнать подробнее о проекте

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Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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