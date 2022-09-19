Спрос на первичное жилье в Москве бьет рекорды
Росреестр фиксирует рост зарегистрированных сделок на первичном рынке в Москве. Он касается как жилой, так и нежилой недвижимости. По некоторым показателям август 2022 года перегнал даже рекордный на сделки прошлогодний август. С чем связан такой всплеск интереса и каковы прогнозы на осень — рассказываем в этой статье.
Оживление в долевом строительстве
В июле и августе 2022 года произошел рост числа зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на жилую недвижимость, отмечают участники рынка. Динамика наблюдается как на фоне апреля-июня текущего года, так и в сравнении с июлем и августом 2021 года и 2020 годом.
Действительно, в августе 2022 года московское Управление Росреестра зарегистрировало 6 866 договоров участия в долевом жилом строительстве. Это на 7,5% больше, чем в августе прошлого года: тогда зарегистрированных ДДУ было 6 388, и именно 2021 год эксперты считают пиковым за последние несколько лет.
Всего с января по август этого года на первичном рынке жилой недвижимости оформлено 57 809 сделок. Это лишь на 1,4% уступает прошлогодним результатам за этот же период (тогда было зарегистрировано 58 642 ДДУ). Зато очень заметно — в 1,4 раза (или на 38,5%) — данные августа 2022 года превышают аналогичные за 2020 год (41 729 зарегистрированных ДДУ за восемь месяцев).
«Общая статистика за восемь месяцев показывает рекордные показатели за всю историю регистраций сделок на первичном рынке — порог в 80 тыс. сделок в январе-августе был преодолен впервые в прошлом году, и здесь тенденция сохранилась с небольшой разницей в 4% — свыше 84 тыс. ДДУ. При этом при сравнении данных периодов в 2020 и 2019 годах отмечен значительный рост: 51,8% (55 661 ДДУ) и 14,8% (73 566 ДДУ) соответственно», — констатирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.
В мае сокращение регистраций было замечено по всем видам сделок. Но рынок новостроек первым отреагировал на меры поддержки отрасли и уже в июне вернулся к среднемесячным показателям, полагает Игорь Майданов. А количество сделок при покупке квартир в Москве в июле-августе и вовсе на 15% превысило аналогичный результат 2021 года.
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Нежилая «первичка» бьет рекорды
В секторе нежилой недвижимости текущий август превысил показатели 2020 года: число зарегистрированных сделок (1 983 ДДУ) на коммерческие помещения и машино-места увеличился на 26,3% (в августе 2022-го их уже 2 505). И даже снижение показателя по сравнению с прошлогодним августом (тогда было 3 368 ДДУ) заставляет экспертов строить позитивные прогнозы на осень 2022 года. Всего за восемь месяцев 2022 года Росреестром оформлено 26 703 ДДУ: это на 10,3% меньше, чем за этот же период в 2021 году (29 781 ДДУ), но почти вдвое больше, чем с января по август 2020-го (13 932 ДДУ).
Суммарно в жилом и нежилом сегментах в августе 2022 года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 9 371 ДДУ, что на 385 договоров (3,9%) меньше августа прошлого года (9 756 ДДУ), но на 3,6% выше, чем в 2020 году (9 045 ДДУ). Количество сделок в Старой Москве, по данным риелторской компании Est-a-Tet, в нынешнем августе превысилопоказатель июля на 3%, а в ТиНАО — на 13,3%.
Общий объем сделок в Новой Москве составил 81,1 тыс. кв. м — это на 19% больше, чем в июле, и на 8% выше, чем в августе 2021 года.
Причины покупательской активности
«Гаражная амнистия»
Эксперты видят две причины роста активности покупателей нежилой недвижимости.
С 1 сентября 2021 года вступил в силу так называемый Закон о «гаражной амнистии». Благодаря ему можно в упрощенном порядке и бесплатно оформить в собственность гараж в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и землю под ними. Особенно важным это решение оказалось для владельцев старых гаражных построек.
Многие гаражно-строительные кооперативы были возведены еще в советское время или до 2005 года. Поэтому их правовой статус в действующем законодательстве не был прописан. Зачастую на них утеряны документы, из-за чего граждане столкнулись с проблемой оформления такой гаражной недвижимости, хотя они не относятся к самовольным постройкам. Новый закон позволил зарегистрировать эти строения.
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Налоговый вычет
По законодательству оформить налоговый вычет можно только после официального оформления ДДУ при покупке новостройки. А с 2022 года право на вычет за новостройку возникает с даты подписания акта приемки-передачи квартиры, которую дольщик принял в 2022 году. Это тоже подстегивает владельцев как можно скорее обращаться в Росреестр.
Как получить налоговый вычет в упрощенном порядке
Выгодные предложения
Весной многие потенциальные покупатели и продавцы любой недвижимости взяли тайм-аут. Их сдерживал общий скепсис в отношении экономической ситуации в стране, считает управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Даже сейчас, по ее словам, на этом фоне совершать крупные покупки, в том числе и недвижимости, многим очень непросто.
Однако оперативные решения государства помогли восстановить продажи. Эксперты связывают оживление рынка прежде всего с действием программы льготной ипотеки, которая была запущена для поддержки строительной отрасли еще летом 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. К тому же ставки по льготным программам вернулись на докризисный уровень. Теперь у покупателей новостроек есть шанс получить кредит под 7% годовых.
Помимо прочего, летом 2022-го девелоперы делали существенные скидки на новостройки, иногда они доходили до 20%, а застройщики активно предлагали клиентам взять субсидированную ипотеку с минимальными ставками (от 0,1%).
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Востребованность льготных программ
Анализ ипотечных сделок Домкликза август показал, что льготные программы (Господдержка, Семейная ипотека, IT-ипотека) востребованы в Москве — жители столицы лучше осведомлены о льготных и выгодных предложениях. Кроме того, в столице довольно широко распространены скидки от застройщиков. За год средний размер скидок в Москве вырос в 2,5 раза.По всем регионам доля сделок на льготных условиях составляет около 25,5% (в июле — 26,3%). Но наибольшая сейчас приходится на крупнейшие регионы страны — Санкт-Петербург (48,5%), Москву (40,9%), Краснодарский край (39%). При этом программа Господдержкипо-прежнему является доминирующей.