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Недвижимость
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Бесплатный вывоз ненужных вещей в Москве: что за услуга и как воспользоваться

Дата публикации: 10 янв 2024
Бесплатный вывоз ненужных вещей в Москве: что за услуга и как воспользоваться
Содержание

Жителям столицы доступен бесплатный сервис по вывозу и утилизации ненужной техники и других крупногабаритных предметов. Для этого достаточно оставить онлайн заявку и дождаться приезда специалистов — самостоятельно выносить и упаковывать ничего не нужно.

Какие предметы можно вывезти

С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» москвичи бесплатно могут сдать на переработку старые или сломанные холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кухонные плиты, духовые шкафы, железные двери, ванны и даже автомобиль.

Можно вывезти и другие ненужные предметы, включая мебель или электронику, но в этом случае услуга будет платной. Расценки зависят от объекта:

  • телевизор — 1 000 рублей
  • диван — 3 100 рублей
  • шкаф — 3 900 рублей
  • кровать — 3 200 рублей

С полным списком вещей, которые сейчас доступны для вывоза, и действующими тарифами можно ознакомиться на странице сервиса.

В стоимость услуги входит демонтаж, разборка, погрузка и экологическая утилизация предметов. 

Кто может воспользоваться

Заявку на вывоз мебели, электроники, крупногабаритной техники и металлических предметов может оформить любой совершеннолетний зарегистрированный пользователь mos.ru после авторизации на портале.

Услуга доступна для жителей Москвы, Зеленограда, а также Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.

Как заказать услугу

  1. Подать заявку на сайте. Выберите из списка необходимые объекты (количество не ограничено), укажите контактные данные, адрес и удобное время для приезда специалистов.
  2. Подтвердите запрос. После подачи заявки с вами свяжется представитель компании-партнера для подтверждения заявки и уточнения деталей. Если нужно вывезти вещи, которые не входят в перечень бесплатных объектов, потребуется оплатить квитанцию.
  3. Ожидайте специалистов. Демонтируйте объекты до приезда специалистов. Демонтаж предметов с платным вывозом входит в стоимость услуги.Изменить или отменить заявку можно в любое время до приезда специалистов.

Выносить предметы на лестничную клетку или к машине не нужно — мастера сами заберут из квартиры ваши ненужные вещи, даже если в доме нет лифта.

Специалисты выезжают по заявкам ежедневно с 09:00 до 21:00. В среднем весь процесс вывоза ненужных предметов занимает менее получаса.

Мастера могут отключить технику от коммуникаций, отсоединить стиральную машину от электросети и водопровода, а вот встроенную технику, двери и ванны хозяевам нужно демонтировать самостоятельно. Дополнительной подготовки требует лишь вывоз газовой плиты: вначале ее необходимо отключить от газовой магистрали. Для этого хозяевам квартиры нужно заранее обратиться к специалистам сертифицированной службы.

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Москва
Инструкция
Город-миллионник
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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