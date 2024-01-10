Бесплатный вывоз ненужных вещей в Москве: что за услуга и как воспользоваться
Жителям столицы доступен бесплатный сервис по вывозу и утилизации ненужной техники и других крупногабаритных предметов. Для этого достаточно оставить онлайн заявку и дождаться приезда специалистов — самостоятельно выносить и упаковывать ничего не нужно.
Какие предметы можно вывезти
С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» москвичи бесплатно могут сдать на переработку старые или сломанные холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кухонные плиты, духовые шкафы, железные двери, ванны и даже автомобиль.
Можно вывезти и другие ненужные предметы, включая мебель или электронику, но в этом случае услуга будет платной. Расценки зависят от объекта:
- телевизор — 1 000 рублей
- диван — 3 100 рублей
- шкаф — 3 900 рублей
- кровать — 3 200 рублей
С полным списком вещей, которые сейчас доступны для вывоза, и действующими тарифами можно ознакомиться на странице сервиса.
В стоимость услуги входит демонтаж, разборка, погрузка и экологическая утилизация предметов.
Кто может воспользоваться
Заявку на вывоз мебели, электроники, крупногабаритной техники и металлических предметов может оформить любой совершеннолетний зарегистрированный пользователь mos.ru после авторизации на портале.
Услуга доступна для жителей Москвы, Зеленограда, а также Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.
Как заказать услугу
- Подать заявку на сайте. Выберите из списка необходимые объекты (количество не ограничено), укажите контактные данные, адрес и удобное время для приезда специалистов.
- Подтвердите запрос. После подачи заявки с вами свяжется представитель компании-партнера для подтверждения заявки и уточнения деталей. Если нужно вывезти вещи, которые не входят в перечень бесплатных объектов, потребуется оплатить квитанцию.
- Ожидайте специалистов. Демонтируйте объекты до приезда специалистов. Демонтаж предметов с платным вывозом входит в стоимость услуги.Изменить или отменить заявку можно в любое время до приезда специалистов.
Выносить предметы на лестничную клетку или к машине не нужно — мастера сами заберут из квартиры ваши ненужные вещи, даже если в доме нет лифта.
Специалисты выезжают по заявкам ежедневно с 09:00 до 21:00. В среднем весь процесс вывоза ненужных предметов занимает менее получаса.
Мастера могут отключить технику от коммуникаций, отсоединить стиральную машину от электросети и водопровода, а вот встроенную технику, двери и ванны хозяевам нужно демонтировать самостоятельно. Дополнительной подготовки требует лишь вывоз газовой плиты: вначале ее необходимо отключить от газовой магистрали. Для этого хозяевам квартиры нужно заранее обратиться к специалистам сертифицированной службы.