Выход на крышу дома: что нужно знать собственникам квартир
Крыша многоквартирного дома входит в состав общего имущества собственников квартир. В связи с этим нередко возникают вопросы — могут ли жильцы выходить на крышу, у кого взять ключи, какие есть ограничения по использованию этого пространства.
Отвечаем: находиться на крыше запрещено всем, включая собственников квартир. Разбираемся, почему это так и что можно сделать, если срочно возникла такая необходимость.
Кому принадлежит крыша многоквартирного дома
Согласно ст. 36 ЖК РФ владельцам квартир в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности принадлежат все помещения общего пользования, включая крыши, чердаки, подвалы, лестницы, коридоры, а также придомовая территория.
Все вопросы, которые касаются распоряжения таким имуществом, рассматриваются на общем собрании жильцов. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство.
Выходить или нет: что говорит закон
За состояние общего имущества отвечает управляющая компания или другая организация, которая занимается обслуживанием дома (например, ТСЖ). Также в её обязанности входит обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
В связи с тем, что крыша считается общедомовым имуществом, вопрос доступа к ней часто становится камнем преткновения между жильцами и управляющей компанией. Кто-то хочет насладиться видом на город, сделать красивые фотографии или, например, использовать это пространство, чтобы разбить огород или проводить время с друзьями.
Но, спешим огорчить — сделать это не удастся, так как в правилах эксплуатации жилого фонда содержится однозначный запрет на нахождение на крыше лиц, которые не имеют отношения к технической эксплуатации и ремонту здания (п. 4.6.1.22). То есть выходить на крышу могут только сотрудники обслуживающих организаций, например, чтобы отремонтировать оборудование или почистить от снега.
Нахождение на крыше посторонних людей может быть расценено как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
У кого хранятся ключи от крыши
Дверь, которая ведёт на крышу, обязательно должна быть закрыта на замок. Что касается места хранения ключей, на этот счёт в правилах эксплуатации жилого фонда прописано несколько требований:
– Один комплект ключей должен храниться в УК или у дежурного диспетчера.
– Второй комплект — выдаётся жильцам одной из квартир на верхнем этаже. Однако это не значит, что они могут выходить на крышу, когда захотят, или давать ключи соседям.
– На входной двери или на люке при выходе на кровлю должна быть надпись о месте нахождения ключей.
Почему жильцам запрещён доступ на крышу
Выходить на крышу нельзя в первую очередь из соображений безопасности. Человек может поскользнуться и упасть или спровоцировать пожар. Кроме того, если доступ будет открыт для всех, на крышу смогут свободно пробираться дети.
Ещё одна причина запрета — это риск повредить кровельное покрытие и находящееся на нём оборудование. Например, стальная крыша может испортиться даже просто от ходьбы в обычной обуви. Это приводит к образованию трещин, из-за которых квартиры верхних этажей подтапливает во время дождя.
Поэтому даже в правилах эксплуатации жилого фонда есть требование, в соответствии с которым ремонт, очистку и ремонт стальных кровель работники обслуживающих организаций должны производить только в резиновой или валяной обуви.
Что делать, если нужен доступ на крышу дома
Ситуации бывают разные и иногда необходимость выхода на крышу обусловлена объективными причинами. Например, нужно очистить снег с козырька над своим балконом или поправить антенну.
В этом случае следует обратиться в управляющую компанию — написать заявление, в котором подробно описать проблему, по возможности приложить фото. Срок рассмотрения письменных обращений граждан составляет 30 дней.
УК вряд ли согласится предоставить вам доступ на крышу, но может рассмотреть вопрос о необходимости проведения работ (например, по очистке снега) и направить своего сотрудника.
Если таким способом решить проблему не удалось, остаётся только судебное разбирательство. Но практика показывает, что в большинстве случаев суды принимают решения не в пользу граждан.