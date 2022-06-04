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Недвижимость
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Оазис в городе: как меняется наше отношение к придомовой территории

Дата публикации: 04 июн 2022
Оазис в городе: как меняется наше отношение к придомовой территории
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Дворы с небольшими песочницами под грибком, скрипучими качелями и лавочками окончательно ушли в прошлое. Сегодня, особенно после пандемии, во всем мире актуальны дворы-парки зеленые, просторные, с прудами, террасами, аптекарскими садами и даже собственными набережными. В таких дворах можно не только погулять, но и поработать, и заняться спортом. Курс на экологическое мышление и новую философию освоения пространства заметен и в России. Сам факт, что в 2007 году у нас появился «День эколога», который отмечается 5 июня, говорит о новом подходе к озеленению. В 2021 году только в столице было обновлено около 4 000 придомовых территорий, а в этом планируется благоустроить еще 2 200 дворов. Обсудили с экспертами, в чем преимущество жилых комплексов с парковыми зонами и как это сказывается на цене квартир.

«Двушка» с зеленым приданым

Шесть оленей, две альпаки и один верблюд пасутся на лужайке за сетчатой оградой. А три девочки лет 12 кормят их морковкой. Животные берут вкусняшки через сетку, с рук.

Это не сценка в зоопарке или на частной экоферме. Это московский двор жилого комплекса «Миракс» на Юго-Западной. В двух шагах от двора — институты, торговые центры, храм. Шумит проспект Вернадского.

Тренд на дворы-парки появился около десяти лет назад. В 2014 году девелоперская компания «Донстрой» одной из первых объявила, что в новом комплексе «Сердце Столицы» в Хорошово-Мневниках предусмотрены не только квартиры с разнообразными планировками, но и большой зеленый двор на 10,7 гектара, проект которого был создан архитектурным бюро Wowhaus, на тот момент работавшим с городскими заказами, такими как Институт медиа и дизайна «Стрелка» на Берсеневской набережной», Крымская набережная, парк Горького или «Городская ферма» на ВДНХ. 

«В «Сердце Столицы» мы отказались от замкнутых дворов и создали территорию, открытую внешнему миру, — рассказывает руководитель бюро Олег Шапиро. — Вместо этого соединили камерные дворы при домах с просторной общественной зоной: спортивными площадками, аллеями, парком. И даже нарисовали эскиз Шелепихинской набережной, хотя она была городским объектом. Чтобы у жителей домов первой очереди было, где проводить свободное время, застройщик договорился с городом и благоустроил набережную за свой счет. При проектировании мы учитывали и запросы людей, которые купили дорогие квартиры, и интересы давних жителей района».

Успех был невероятный. ЖК «Сердце столицы» стало самым покупаемым комплексом в первом полугодии 2020 года. А у архитектурных бюро прибавилось работы —количество заказов на проектирование дворов-парков выросло с 15 до 60-65 процентов.

Оазис в городе: как меняется наше отношение к придомовой территории №1

Популярность зеленых дворов можно объяснить несколькими причинами. Так, в 2017 году Всероссийский Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечал, что 66 процентов россиян хотят жить в частном доме, а 60 процентов мечтают, чтобы рядом с домом был парк или сквер.

Кроме того, росла конкуренция на рынке жилья, и застройщикам постоянно приходится доказывать, чем их «двушка» или «трешка» отличается от ровно такой же в другом ЖК. Наконец, за последнее десятилетие были благоустроены почти все крупные российские города. И девелоперы вынуждены держать планку — если среда внутри жилого комплекса хуже, чем среда снаружи, продать квартиру становилось намного сложнее.

Сыграла роль и пандемия — люди, месяцами запертые в изоляции, стали очень ценить возможность выйти на балкон, террасу или в зеленый двор.

«Эволюция продвижения застройщиками жилых комплексов была такова: от отдельных квартир к местам общественного пользования, а затем — к придомовой территории, — поясняет заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков. — В пандемию спрос на дома, близкие к природным объектам, действительно, вырос. И девелоперы сместили акценты с качественных характеристик самого строения на прилегающую к нему территорию, заставив покупателей задуматься о ценности такого продукта».

В шезлонге у дворового пруда

Сегодня почти все новостройки — от элитных до эконом-класса — имеют просторные дворы, в которых зеленые зоны занимают до 70 процентов. Так, в жилом комплексе «Селигер Сити» в Западном Дегунино разбит парк на 6,1 гектара с прудом, на берегу которого можно загорать, лежа в шезлонгах.

ЖК «Селигер Сити»
ЖК «Селигер Сити»

Выбрать квартиру в этом ЖК

В «Ривер парке» в Нагатинском затоне построена собственная полуторакилометровая набережная со смотровыми площадками, на которых можно устраивать фотосессии. А ЖК «Бунинские луга» в Новой Москве могут похвастаться самым крутым PlayHub – детской игровой площадкой «Пирамида» с подземными тоннелями, музыкальными «кочками», ручьем с настоящими плотинами и 13-метровым скалодромом.

ЖК «Ривер Парк»
ЖК «Ривер Парк»

Выбрать квартиру в этом ЖК

«Один из заказов, который мы реализуем прямо сейчас — общественные пространства микрорайона Раменки, который будет окружать три жилых комплекса от компании «Донстрой», — рассказывает Олег Шапиро. — Сложность проекта в том, что территория вокруг речки Раменка, на которую выходит комплекс «Река»— особо охраняемая. Там нельзя строить ничего, кроме дорожек и освещения. Мы предложили сделать рекреационные зоны со скверами и природный парк с променадом. А главным местом встреч жителей станет амфитеатр, вокруг которого будут высажены душистые травы и кустарники — шалфей, душица, можжевельник».

ЖК «РЕКА»
ЖК «РЕКА»

Выбрать квартиру в этом ЖК

По оценкам экспертов, расходы на обустройство придомовых территорий составляют 3-5 процента от общей стоимости проекта. На что идут эти деньги?

Двор находит покупателя

Сегодня у покупателей большим спросом пользуются дворы без машин — для этого застройщики не только строят подземные паркинги, но и устраивают многоуровневые стилобаты, на которых размещают скверы, детские площадки, террасы кафе. Также популярны дворы, где для каждого поколения жильцов есть своя территория — шумные площадки для малышей не пересекаются с скейтпарками для подростков, а они в свою очередь удалены от тихих зеленых зон, где можно посидеть с книгой или ноутбуком. Еще лучше, когда двор многофункциональный и с места, где утром жители занимались йогой, вечером открывается великолепный вид на город.

«Просторный зеленый благоустроенный двор повышает стоимость квартиры на 5-10 процентов — отмечает Михаил Хорьков. — К тому же на нее легче найти покупателя». Истории из практики риэлторов подтверждают его слова.

«Однажды я искала квартиру для семейной пары, — рассказывает Ксения Баскова, агент компании Premium Realty. — Они устали жить в доме с окнами, как в аквариуме, которые смотрят на другой такой же дом. Хотели чего-то уютного, рядом с парком, но при этом в центре города и в новостройке. Перебрав несколько вариантов, я предложила им «Сити Парк» на Пресне. И попала в точку! Много зелени, причем не только во дворах, но и на крыше, небольшие окна с видом на реку, крики чаек, тишина. Локация так впечатлила клиентов, что они быстро выбрали квартиру площадью 100 квадратных метров, хотя изначально планировали меньший метраж».

«Молодая семья искала «трешку», обязательно в ЦАО, — вспоминает коллега Ксении Дмитрий Громов. — Четыре поколения их семьи жили в центре, а на лето выезжали на дачу. Мы пересмотрели несколько разных районов, но все было «не то». Вдруг женщина спросила: «А может быть дом как оазис?» И я сразу отвез их в «Миракс Парк». 17 гектаров зелени, пруд с утками и даже контактный зоопарк. Комплекс супругам так понравился, что после первого просмотра они приобрели 200-метровую квартиру на 25 этаже с потрясающим видом на Москву. На дачу они больше не ездят!»

Оазис в городе: как меняется наше отношение к придомовой территории №5

Сейчас рынок жилой недвижимости переживает трудный период. Спрос на жилье просел почти в два раза, и, хотя цены не изменились, а по некоторым позициям даже снизились, покупатели откладывают решение жилищного вопроса. Тем не менее многие застройщики продолжают работать и у них не мало идей, как сделать дворы еще удобнее и свежее. Так, компания ФСК строит на берегу Москвы-реки ЖК Sidney City, площадью 19,3 гектара.

Заявленный как первый жилой комплекс формата well-being будет граничить сразу с тремя городскими парками, а в его дворах появится много зелени и воды —трехуровневые сады, «зеленые кабинеты», ручьи и водные шторы. А в Тушино сейчас строится один из самых больших комплексов в сегменте комфорт-класса, и именно его расположение — на полуострове, в окружении реки и леса — по мнению экспертов, будет «продавать само себя».

ЖК «Sydney City (Сидней
ЖК «Sydney City (Сидней

Выбрать квартиру в этом ЖК

«Проектируя объекты, мы стараемся сохранить уникальность того места, в котором построен комплекс, — говорит Олег Шапиро, руководитель архитектурного бюро Wowhaus. — Например, в «Царской площади» на Соколе мы украсили двор советскими мозаиками, которые сняли и восстановили с ограды снесенного стадиона «Юных пионеров». А в Раменках когда-то был колхоз и поэтому в каждом дворе мы разбили свой фруктовый сад, и жители ходят друг к другу в гости. Все это позволяет жителям воспринимать территорию комплекса как «свою», гордится ею».

«Дом — это всего лишь точка на карте, — уверен Михаил Хорьков. — А вот место, где он расположен, предопределят многое: привычки, знакомства, образ жизни. Так что в будущем именно место, среда и сообщество жителей при покупке квартиры будут ценится больше, чем возраст бетона». 

Новостройки
Экология
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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