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Недвижимость
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Видовые апартаменты Москвы: рейтинг самых востребованных апарт-комплексов столицы рядом с метро

Дата публикации: 23 июн 2022
Видовые апартаменты Москвы: рейтинг самых востребованных апарт-комплексов столицы рядом с метро
Содержание

Апартаменты — это довольно востребованный тип недвижимости на московском рынке. Как правило, они стоят дешевле квартир, имеют удобную локацию и развитую инфраструктуру. Апартаменты относятся к коммерческой недвижимости, поэтому нередко располагаются в торговых, развлекательных и офисных зданиях или гостиничных комплексах.

Только представьте — вы можете поработать в собственном офисе с проектами и документами, провести встречу с клиентом, а уже через несколько минут оказаться в уютной атмосфере своей квартиры, при этом даже не выходя из здания. Или, например, поужинать с деловым партнером, просто спустившись на первый этаж комплекса. 

Мы взяли 4 самых востребованных апарт-комплекса Москвы, с которых открываются живописные виды на город и парковые зоны, и сравнили их по ключевым параметрам — стоимость, цена за 1 кв. м, близость к метро, срок сдачи и условия получения скидок от застройщика.

Минимальная цена

1.⚡️МФК Тропарево Парк

Апартаменты от 6,5 млн рублей.

2. Апарт-комплекс Level Стрешнево

Апартаменты от 8,2 млн рублей.

3. Сити-комплекс Мята

Апартаменты от 9,8 млн рублей.

4.Апарт-комплекс NAMETKIN TOWER

Апартаменты от 8,4 млн рублей.

Тропарево Парк
Тропарево Парк

Стоимость 1 кв. м

1.⚡️МФК Тропарево Парк

232 809 рублей.

2. Сити-комплекс Мята

319 353 рублей.

3. Апарт-комплекс NAMETKIN TOWER

321 757 рублей.

4.Апарт-комплекс Level Стрешнево

334 349 рублей.

Сити-комплекс Мята
Сити-комплекс Мята

Транспортная доступность

1.⚡️Сити-комплекс Мята

В шаговой доступности от комлекса (8 минут ходьбы) есть 2 станции метро — «Хорошёвская» и «Полежаевская». На машине за 5 минут можно доехать до Третьего транспортного кольца и за 10 минут — до Садового.

2. Апарт-комплекс NAMETKIN TOWER

10 км до Садового кольца. 4 станции метро в пешей доступности: «Новые Черёмушки», «Калужская», «Воронцовская» и «Зюзино». Дорога занимает примерно 9-15 минут пешком.

3. МФК Тропарево Парк

Дорога до МКАД на машине занимает меньше минуты. До станции метро «Румянцево» можно зайти за 10 минут пешком. 

4.Апарт-комплекс Level Стрешнево

Ближайшая станция метро — «Тушинская». Находится в 20 минутах ходьбы. На авто до станции можно добраться примерно за 4 минуты. 20 мин.

NAMETKIN TOWER
NAMETKIN TOWER

Срок сдачи

1.⚡️Сити-комплекс Мята

4 квартал 2022 года.

2. МФК Тропарево Парк

4 квартал 2023 года.

3. Апарт-комплекс Level Стрешнево

1 квартал 2024 года.

4.Апарт-комплекс NAMETKIN TOWER

4 квартал 2025 года.

Level Стрешнево
Level Стрешнево

Скидки и акции от застройщика

1.⚡️Апарт-комплекс Level Стрешнево

До 30 июня на апартаменты в проектах Level Group действуют скидки — до 20% при 100% оплате, рассрочке или покупке в ипотеку без субсидирования процентной ставки.

2. Сити-комплекс Мята

Скидка 5% при 100% оплате.

3. МФК Тропарево Парк

Есть беспроцентная рассрочка и возможность покупки апартаментов по программе trade-in.

4.Апарт-комплекс NAMETKIN TOWER

Есть программы рассрочки от 0 до 1,25% на срок от 3 до 18 месяцев.

Апартаменты в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ и проведут переговоры с застройщиком.

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Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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