Видовые апартаменты Москвы: рейтинг самых востребованных апарт-комплексов столицы рядом с метро
Апартаменты — это довольно востребованный тип недвижимости на московском рынке. Как правило, они стоят дешевле квартир, имеют удобную локацию и развитую инфраструктуру. Апартаменты относятся к коммерческой недвижимости, поэтому нередко располагаются в торговых, развлекательных и офисных зданиях или гостиничных комплексах.
Только представьте — вы можете поработать в собственном офисе с проектами и документами, провести встречу с клиентом, а уже через несколько минут оказаться в уютной атмосфере своей квартиры, при этом даже не выходя из здания. Или, например, поужинать с деловым партнером, просто спустившись на первый этаж комплекса.
Мы взяли 4 самых востребованных апарт-комплекса Москвы, с которых открываются живописные виды на город и парковые зоны, и сравнили их по ключевым параметрам — стоимость, цена за 1 кв. м, близость к метро, срок сдачи и условия получения скидок от застройщика.
Минимальная цена
Апартаменты от 6,5 млн рублей.
2. Апарт-комплекс Level Стрешнево
Апартаменты от 8,2 млн рублей.
Апартаменты от 9,8 млн рублей.
4.Апарт-комплекс NAMETKIN TOWER
Апартаменты от 8,4 млн рублей.
Стоимость 1 кв. м
232 809 рублей.
319 353 рублей.
3. Апарт-комплекс NAMETKIN TOWER
321 757 рублей.
4.Апарт-комплекс Level Стрешнево
334 349 рублей.
Транспортная доступность
В шаговой доступности от комлекса (8 минут ходьбы) есть 2 станции метро — «Хорошёвская» и «Полежаевская». На машине за 5 минут можно доехать до Третьего транспортного кольца и за 10 минут — до Садового.
2. Апарт-комплекс NAMETKIN TOWER
10 км до Садового кольца. 4 станции метро в пешей доступности: «Новые Черёмушки», «Калужская», «Воронцовская» и «Зюзино». Дорога занимает примерно 9-15 минут пешком.
Дорога до МКАД на машине занимает меньше минуты. До станции метро «Румянцево» можно зайти за 10 минут пешком.
4.Апарт-комплекс Level Стрешнево
Ближайшая станция метро — «Тушинская». Находится в 20 минутах ходьбы. На авто до станции можно добраться примерно за 4 минуты. 20 мин.
Срок сдачи
4 квартал 2022 года.
4 квартал 2023 года.
3. Апарт-комплекс Level Стрешнево
1 квартал 2024 года.
4.Апарт-комплекс NAMETKIN TOWER
4 квартал 2025 года.
Скидки и акции от застройщика
1.⚡️Апарт-комплекс Level Стрешнево
До 30 июня на апартаменты в проектах Level Group действуют скидки — до 20% при 100% оплате, рассрочке или покупке в ипотеку без субсидирования процентной ставки.
Скидка 5% при 100% оплате.
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4.Апарт-комплекс NAMETKIN TOWER
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