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Недвижимость
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В какое время года выгодно продавать квартиру

Дата публикации: 02 авг 2023
В какое время года выгодно продавать квартиру
Содержание

Удачный сезон для продажи квартиры — это период, когда вырастают шансы быстро и по выгодной цене провести сделку. В какое время лучше продавать квартиру, зависит не только от ситуации на рынке, но и от целей, которые преследует продавец.

Как выбрать подходящий момент для продажи недвижимости, рассказываем в нашей инструкции.

Когда продавать квартиру

Ответ на вопрос, когда лучше продавать квартиру, связан не только с выбором времени года и месяца. Его стоит поискать в списке дальнейших планов продавца.

Например, если реализовать квартиру необходимо быстро, потому что требуются деньги на переезд в другую страну или город, лечение, пополнение оборотных средств предприятия, о сезонности сделки думают обычно в последнюю очередь. В приоритете — скорость получения нужной суммы. А вот когда спешки нет, подумать, в какое время года лучше продавать квартиру, будет нелишним.

Первое, на что стоит обратить внимание, оценивая, в какое время продать квартиру, — это ситуация на рынке жилья: кто диктует условия — продавец или покупатель.

Рынок для продавца складывается удачно, когда спрос на квартиры высокий, их быстро покупают по хорошей цене. Удачный рынок для покупателя возникает, когда желающих приобрести недвижимость мало. В такое время, чтобы продать квартиру, продавцу нужно снижать стоимость жилья. Обычно эту информацию можно найти в аналитических обзорах. О том, в какое время выгоднее продавать квартиру, может проконсультировать и риелтор

Кроме того, если продажу нельзя перенести и она приходится на момент снижения цен и низкого спроса, можно отслеживать конкурентов и выходить со своим предложением, когда их объявления ушли с платформ. По мнению экспертов, эта стратегия работает и на вторичном, и на первичном рынках. 

Что поможет быстрее продать квартиру

На руку продавцу играют и современные ипотечные программы: они сохраняют покупателям возможность приобрести жилье, независимо от экономической ситуации. Главное — чтобы квартира, которую планируется продать, соответствовала условиям, которые банки предъявляют к жилью. Если была перепланировка, ее нужно узаконить.

Не лишним будет заранее привести в порядок другие документы, чтобы ни вы, ни покупатель не столкнулись со сложностями в процессе сделки. Например, если жилье унаследовано.

Проверьте, нет ли долгов по налогам на имущество. Также помогут быстрее продать квартиру сервисы Домклик, например чат с покупателем в объявлениях

Подумайте о деньгах

Один из самых тревожных моментов, независимо от того, в какое время года продавать квартиру, — получение денег. Обычно это происходит, когда завершается регистрация сделки в Росреестре.

Риелторы рекомендуют заранее решить, как распорядиться деньгами, и продумать детали. Выбрать банк, открыть счет или использовать свой текущий.

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Просто положить деньги на счет тоже можно. Но с учетом изменений размера ставок банковских вкладов сумма через некоторое время станет недостаточной для покупки другой квартиры.

Особенно рискованно остаться с наличными, если было продано единственное жилье. Кроме того, эксперты не рекомендуют продавать единственную квартиру, тем более на пике предложения только потому, что «все стали продавать». Или если у продавца нет конкретной цели, на которую нужна большая сумма. Потратить на условный отпуск разумно только «сдачу», если бюджет сделки окажется выше запланированного. 

Кроме того, важно помнить и о налогообложении.

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В какой сезон лучше продавать квартиру

Размышляя, в какое время года выгоднее продавать квартиру, нужно помнить, что лучшие условия по цене продавец может получить на активном рынке: когда много желающих купить, квартиры быстро уходят. Но, например, для покупателей выгоднее, когда спрос низкий: так выше вероятность договориться о скидке. И в этом случае велик шанс найти покупателя быстрее. 

Темп продаж и успех в них принято связывать с временами года. Как отмечают эксперты, нередко летом стоимость жилья и интерес к нему падают: в этот период снижается деловая активность в целом, наступает время отпусков. Таким образом, летний сезон — удачный период для покупки, но не для продажи.

То же самое можно сказать о долгих зимних новогодних каникулах: в это время квартирный вопрос у покупателей, как правило, уходит на задний план. Кроме того, из-за выходных приостанавливается работа разных ведомств и, как следствие, отодвигается оформление сделок. А вот весна наоборот — время оживления для рынка, вплоть до конца мая. 

Однако риелторы рассказывают, что есть даже покупатели, которые выбирают, в каком месяце лучше продавать квартиру, обращаясь к гороскопу или раскладу Таро. Или же сверяются с ними, чтобы выбрать дом, в котором будут жить.

Стоит ли прислушиваться к эзотерическим подсказкам — личное дело каждого покупателя. Но вот продавцу нужно учесть момент, что сделка может затормозиться из-за особенностей подхода покупателя.

При этом есть другие факторы, выделенные опытными риелторами. По ним и определяют, когда лучше продавать квартиру. Осень и зима (кроме январских каникул) — обычно самые активные для продавцов: 

  • закончились школьные каникулы
  • прошел отпускной сезон
  • начался деловой период
  • появились новые планы

В конце года спрос растет, потому что покупатели стараются завершить большинство важных дел в уходящем году. То есть выбрать и купить подходящий вариант может быть важнее, чем получить дисконт, подождав. 

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Как быстро и безопасно продать квартиру
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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