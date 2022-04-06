В марте количество объявлений об аренде в России резко увеличилось: исследование Домклик
Домклик от Сбера провёл исследование рынка аренды недвижимости по всей России. По данным собственного аналитического центра «Открытые данные» за последние два месяца количество предложений сдать квартиру существенно выросло: на 47% увеличилось число объявлений об однокомнатных квартирах, на 39% — о двухкомнатных и на 32% — о трёхкомнатных.
Чаще всего по-прежнему сдают однокомнатные квартиры. Во всех регионах, за исключением Краснодарского края, сохраняется тенденция на увеличение объёма объявлений с однокомнатными квартирами по сравнению с январём 2022 года.
Причины роста предложения на столичном рынке недвижимости связаны с тремя основными факторами: миграция из Москвы в регионы, временный отказ собственников от продажи квартиры в пользу аренды до стабилизации рынка недвижимости и новые предложения со стороны новостроек.
Вслед за ростом предложения изменилась и стоимость аренды. Наиболее значительные изменения стоимости аренды (как со знаком «+», так и со знаком «-») наблюдаются в Москве: в Головинском районе стоимость упала на 39%, а в Тимирязевском, наоборот, выросла на 39%. Значительнее всего стоимость аренды изменилась в Арбатском районе, прибавив к цене 118%. Тем не менее, средняя стоимость аренды в Москве упала.
Изменились и цены в других крупных городах. Стоимость аренды показала существенные колебания в Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону и других городах России.
Эксперты Домклик связывают изменения цен с несколькими факторами. С одной стороны, арендодатели опасаются остаться без съёмщиков, поэтому склонны занижать цены. С другой — арендодатели стремятся увеличить свой доход, поэтому завышают стоимость. Также многие люди сдают жилье, которое покупали для себя, делали там хороший ремонт, покупали дорогую мебель и технику, поэтому закладывают в стоимость аренды амортизацию недвижимости и склонны завышать цену.