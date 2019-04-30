Как обновить интерьер дачи быстро и недорого
Дачный дом — место особое. Он словно возвращает в детство и отрешает от суеты. Запах росы по утрам и ласкающий аромат яблочного пирога ` у городской квартиры такого шарма не было и нет. Как обновить любимую дачу своими руками, дать вторую жизнь старым стенам или любимой беседке, чем дополнить знакомые с детства интерьеры так, чтобы и сегодня вам было в них комфортно — вот несколько простых приемов, которые помогут подготовить дачу к новому сезону.
С чего начать
По традиции начинаем с освобождения пространства от ненужных вещей. Настало время выкинуть весь хлам, который вы когда-то привезли из квартиры на дачу в надежде, что он вам пригодится.
Красим все, что под руку попадется
Дерево, вагонку и другие дачные материалы и поверхности можно освежить при помощи краски. Благодаря современным технологиям она прекрасно ляжет и без предварительной грунтовки поверхности. Настоящее благо прогресса!
И обязательно поэкспериментируйте с цветовой палитрой. Точно отложите в сторону серый и другие слишком невзрачные краски. Бирюзовые, желтые, лавандовые оттенки в оформлении стен или потолка наполнят дачный интерьер уютом и свежестью.
Добавляем свет
Продумайте несколько сценариев освещения, и атмосфера дачного интерьера будет меняться буквально по вашему желанию. Яркая люстра, уютный торшер, компактные настольные лампы, гирлянды, садовые фонарики — включайте, выключайте и комбинируйте.
Обновляем мебель
Самый простой и стильный вариант для возрастной мебели из дерева — окрашивание и последующее искусственное состаривание поверхности а-ля шебби-шик.
С мягкой мебелью поступаем иначе: если позволяет бюджет, меняем потертую временем обивку, если хочется сэкономить — подойдут пледы и покрывала.
Добавляем текстиль
Повесьте новые занавески, и помещение мгновенно станет выглядеть иначе. Для комнат с приятным видом из окна можно ограничиться полупрозрачным тюлем. Для остальных выбирайте плотные римские или струящиеся шторы с ненавязчивым орнаментом.
Без чего точно не обойтись на даче — так это без декоративных подушек и уютных пледов. Здесь они станут не только приятными элементами декора, но и вашим спасением прохладными вечерами. Интересные принты и яркие ткани — то, что нужно в дачном интерьере.
Выбор в пользу натуральных тканей и материалов декора сделает интерьер более аутентичным.
Маскируем пол
Если состояние напольного покрытия оставляет желать лучшего, а желание его менять еще не пришло, используйте ковры. Яркие дорожки или круглые коврики прекрасно замаскируют недостатки старых половиц и поддержат общую концепцию интерьера.
Любимая посуда
Мы о посуде, которая наверняка приехала на дачу из вашей квартиры. И, скорее всего, это даже не сервиз, а разномастные кружки, тарелки и ложки.
Замените эту эклектику на что-то единое и радующее глаз. Согласитесь, обедать или пить вечером на террасе из нового сервиза по-особенному приятно!