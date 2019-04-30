Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
4 мин
9K

Как обновить интерьер дачи быстро и недорого

Дата публикации: 30 апр 2019
Как обновить интерьер дачи быстро и недорого
Содержание

Дачный дом — место особое. Он словно возвращает в детство и отрешает от суеты. Запах росы по утрам и ласкающий аромат яблочного пирога ` у городской квартиры такого шарма не было и нет. Как обновить любимую дачу своими руками, дать вторую жизнь старым стенам или любимой беседке, чем дополнить знакомые с детства интерьеры так, чтобы и сегодня вам было в них комфортно — вот несколько простых приемов, которые помогут подготовить дачу к новому сезону.

С чего начать 

По традиции начинаем с освобождения пространства от ненужных вещей. Настало время выкинуть весь хлам, который вы когда-то привезли из квартиры на дачу в надежде, что он вам пригодится. 

Красим все, что под руку попадется

Дерево, вагонку и другие дачные материалы и поверхности можно освежить при помощи краски. Благодаря современным технологиям она прекрасно ляжет и без предварительной грунтовки поверхности. Настоящее благо прогресса!

И обязательно поэкспериментируйте с цветовой палитрой. Точно отложите в сторону серый и другие слишком невзрачные краски. Бирюзовые, желтые, лавандовые оттенки в оформлении стен или потолка наполнят дачный интерьер уютом и свежестью.

Добавляем свет

Продумайте несколько сценариев освещения, и атмосфера дачного интерьера будет меняться буквально по вашему желанию. Яркая люстра, уютный торшер, компактные настольные лампы, гирлянды, садовые фонарики — включайте, выключайте и комбинируйте.

Обновляем мебель

Самый простой и стильный вариант для возрастной мебели из дерева — окрашивание и последующее искусственное состаривание поверхности а-ля шебби-шик.

С мягкой мебелью поступаем иначе: если позволяет бюджет, меняем потертую временем обивку, если хочется сэкономить — подойдут пледы и покрывала. 

Добавляем текстиль 

Повесьте новые занавески, и помещение мгновенно станет выглядеть иначе. Для комнат с приятным видом из окна можно ограничиться полупрозрачным тюлем. Для остальных выбирайте плотные римские или струящиеся шторы с ненавязчивым орнаментом.

Без чего точно не обойтись на даче — так это без декоративных подушек и уютных пледов. Здесь они станут не только приятными элементами декора, но и вашим спасением прохладными вечерами. Интересные принты и яркие ткани — то, что нужно в дачном интерьере. 

Выбор в пользу натуральных тканей и материалов декора сделает интерьер более аутентичным.

Маскируем пол

Если состояние напольного покрытия оставляет желать лучшего, а желание его менять еще не пришло, используйте ковры. Яркие дорожки или круглые коврики прекрасно замаскируют недостатки старых половиц и поддержат общую концепцию интерьера.

Любимая посуда

Мы о посуде, которая наверняка приехала на дачу из вашей квартиры. И, скорее всего, это даже не сервиз, а разномастные кружки, тарелки и ложки.

Замените эту эклектику на что-то единое и радующее глаз. Согласитесь, обедать или пить вечером на террасе из нового сервиза по-особенному приятно! 

Ещё больше уюта

Создаем дома атмосферу хюгге

7 идей для весеннего декора дома и дачи

Жизнь в загородном доме: плюсы и минусы

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Владельцам дач
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Как бюджетно организовать новогодние каникулы
12 дек 2024
713
Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
10 дек 2024
826
Ремонт квартиры своими руками: пошаговая инструкция
09 дек 2024
1K
Как законно установить видеокамеру в подъезде
09 дек 2024
65K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал