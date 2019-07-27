Моя квартира не продается. Что делать?
Неделя, месяц, полгода — время идет, а ваша квартира никак не продается. Говорим о возможных причинах и рассказываем, как быть и что делать.
Слишком высокая цена
Именно она чаще всего тормозит квартиру на этапе продажи. Никто не спорит — родная, с собственноручно сделанным ремонтом, своя квартира всегда кажется лучше, а значит дороже. Но если вы хотите расстаться с ней поскорее, оставьте эмоции и включайте хладнокровие.
Используйте сервис «Анализ цены». Вы сможете назначить объективную цену за свою квартиру — это повысит спрос по вашему объявлению, при этом вы не потеряете свою выгоду от продажи.
Также вы увидите похожие предложения с аналогичными характеристиками рядом с вами.
Прошло мало времени
Несколько месяцев и даже полгода — еще не показатель того, что ваша квартира застоялась в очереди на продажу. Чтобы ускорить выход на сделку, используйте продвижение объявления — это позволит быстрее найти покупателя.
Объявление получит больше просмотров и будет выделяться среди тысячи похожих предложений.
Плохие фотографии
Больше красивых фото в объявлении — больше звонков, а значит быстрее и выгоднее сделка. Поэтому они должны быть четкими, светлыми, разнообразными, демонстрирующими помещение с разных ракурсов.
Перед съемкой хорошо подготовьте квартиру к съемке: сделайте уборку, удалите из кадра громоздкую мебель и личные вещи.
Читайте также: Как фотографировать квартиру
Непродающее описание
Не говорите пустые слова типа «великолепный», «уютный», «уникальный» — они используются в каждом втором объявлении и вызывают лишь недоверие. При описании объекта рекомендуем апеллировать к фактам.
Опишите инфраструктуру, транспортное сообщение и особенности района. Расскажите о преимуществах, например, наличие парковки и бассейна, уникальная планировка квартир, живописный вид из окна. Важно создать у покупателя представление о квартире.
Грамотно составленное объявление, дополненное хорошими фотографиями, может увеличить количество звонков на 20-30%.
Юридические нюансы
Необходимость оформлять дополнительные документы традиционно отсеивает часть покупателей. Поэтому будьте готовы, что продажи перечисленных ниже вариантов придется ждать дольше или для ускорения процесса сбрасывать цену.
Ипотечная квартира
Поскольку объект находится в залоге у банка, его продажа должна производиться при участии организации, выдававшей кредит. Это усложняет сделку и увеличивает срок ее совершения.
Квартира, в числе собственников которой есть несовершеннолетние
Для регистрации сделки по такому объекту понадобятся дополнительные документы и разрешение от органов опеки. Не все покупатели готовы тратить время и ждать, пока вы их предоставите. Поэтому старайтесь получить все документы в максимально сжатые сроки.
Читайте также: Покупка квартиры с долей несовершеннолетнего
«Свежее» наследство
Квартира, унаследованная менее 1 года назад, часто отпугивает покупателей из-за возможности появления новых наследников. Если у вас есть письменные отказы от наследства, всегда показывайте их покупателям, и будьте готовы к торгам («свежее» наследство обычно продается на 10% дешевле рыночной стоимости).
Квартира находится в собственности менее 1 года
Такая квартира также может натолкнуть внимательного покупателя на мысль о мошенничестве.
Квартира с неузаконенной перепланировкой
Стоит ли объяснять, чем она может обернуться для покупателя? Особенно важен этот нюанс для тех, кто будет приобретать квартиру в ипотеку. При наличии неузаконенной планировки банк в ипотеке попросту откажет. Поэтому обязательно узаконьте перепланировку самостоятельно.
Читайте также: Перепланировка квартиры: что можно, а что нельзя
Квартира с «изюминкой»
Или определенными недостатками, по мнению большинства покупателей. И с этим мнением вам придется считаться.
Например, в числе таких недостатков — угловое расположение квартиры, последний этаж, давность постройки дома, удаленность от остановок общественного транспорта. У вашей квартиры есть эти особенности? Попробуйте преподнести их покупателю с другого ракурса.
В старых домах часто бывают высокие потолки и большие окна — это плюс, а угловая квартира может похвастаться окнами, выходящими на разные стороны — и это тоже плюс. Ищите в каждом минусе свои плюсы.
Но существуют такие недостатки, с которыми вам придется смириться (потому что повлиять на ситуацию вы никак не сможете) и, вероятнее всего, уступить покупателю в цене:
· первый этаж
· отсутствие лифта в многоэтажном доме
· окна, выходящие на дорогу
· плохая планировка квартиры и ряд других
Ошибки в поведении на просмотрах
Вспомните, как обычно вы ведете себя во время просмотров. Не слишком ли навязчивы? Достаточно ли тактичны, дружелюбны и открыты с потенциальными покупателями? Последние тоже бывают не сахар, но не забывайте, что у вас товар — у них купец.
Выстраивайте разные сценарии рассказа о квартире и ее демонстрации в зависимости от ожиданий покупателей. Часто главные ожидания прощупываются уже на этапе звонка. Если не смогли их уловить, спросите об этом перед началом просмотра. Например, для семьи с детьми будет важна информация о наличии лифта и детской площадки рядом, для владельца авто — о бесплатной парковке.
И главное: не отчаивайтесь — продать можно практически любую квартиру. Не получается сделать это самостоятельно? Обратитесь к риелтору. Он даст квалифицированные советы по ускорению продажи и адекватному ценообразованию, возьмет на себя общение с покупателями и оформление документов.