Как составить смету на ремонт квартиры
Прежде чем приступить к ремонту, составляют смету. В ней указывают все расходы: стоимость работ, материалов, дополнительных услуг. Разбираемся, как ее составить самому и на что смотреть в смете от ремонтной компании.
Зачем нужна смета
Хозяева приглашают мастеров, те называют стоимость за квадратный метр. Кажется, все просто: умножили рубли на метры, получили итоговую сумму. Заключили договор, приступили к ремонту, и началось: тут оказалось больше работы, там потребовались еще материалы. Сумма выросла в два раза.
Чтобы такого не случилось, составляют точную смету. Она помогает:
Зафиксировать объемы и стоимость работ
Определить количество и стоимость материалов
Спланировать бюджет с разумным запасом
Проконтролировать ход ремонта
Если согласовать смету с бригадой перед началом ремонта, в процессе возникнет меньше незапланированных трат. Значит, не придется переходить в режим жесткой экономии или оформлять кредит, чтобы завершить начатое.
Что пишут в смете
Сметы бывают разные. В одних расписывают только работы, в других добавляют лист с материалами. Это зависит от того, кто составляет смету: в компании может быть принят один вариант, у частного мастера — другой. У владельца квартиры, который сам рассчитывает стоимость будущего ремонта, тоже свое представление об этом документе.
В сметах на ремонт квартиры обычно фиксируют:
Перечень работ
Площади поверхностей: стен, пола, потолка
Единицы измерения: квадратные и погонные метры, штуки
Объем и стоимость работ
Данные собирают в таблицу.
Иногда в смете прописывают сроки выполнения работ. Это редкость: обычно ее используют только чтобы подсчитать затраты, а временные рамки фиксируют в договоре.
Если в смете считают расходы на материалы, используют такую же таблицу, как для работ. Прописывают наименования, единицы измерения, цену за единицу, необходимое количество и итоговую стоимость. Но чаще бывает так: заказчику перед началом ремонта называют примерную сумму, а накладную предоставляют после подписания договора.
Смету можно составить самому или пригласить замерщика из ремонтной компании. Рассмотрим оба варианта.
Как составить смету самому
Составить смету самостоятельно стоит в двух случаях.
Вы хотите узнать, сколько откладывать на отделку. Как правило, на ремонт копят долго — смета от ремонтной компании утратит актуальность. Расчеты помогут понять, сколько примерно понадобится денег.
Вы нанимаете частных мастеров. Бывает, что бригадир оценивает стоимость «на глаз» или называет примерную сумму за квадратный метр. Такой прогноз редко сбывается. Лучше составить смету самим и согласовать ее с бригадой.
Смету составляют в несколько этапов.
Замер
Чтобы составить смету, в квартире проводят замер. Измеряют длины стен, высоту потолков, квадратуру дверных и оконных проемов. Эти параметры фиксируют на бумаге: они понадобятся для расчета.
По планам из БТИ смету не составляют. Эти чертежи бывают неточными: окна и двери оказываются не там, длина стен и высота потолков отличается. Лучше перепроверить, чтобы материалов хватило.
Площади
Дальше считают площади пола, стен, потолков. Для прямоугольных поверхностей используют формулу S=a*b. Например, чтобы рассчитать площадь стены, нужно ее длину умножить на высоту.
Поверхности сложной формы разбивают на несколько простых фигур, проводят расчеты для них и складывают то, что получилось. Если в стене есть окно или дверной проем, их площади рассчитывают и вычитают из площади поверхности.
Параметры комнаты в смете
Перечень работ
Когда с площадями и периметрами закончили, решают, что именно нужно сделать в квартире. Для этого оценивают ее состояние и свои пожелания.
Точный список работ поможет составить прораб. Если пока не обращаетесь к мастерам, почитайте о последовательности действий при ремонте квартиры. Так вы получите представление о том, какие работы нужно включить в смету.
Перечень работ фиксируют в таблице. Подойдет Excel или Google Документы.
Обычно работы группируют по помещениям и этапам отделки. Например, выделяют лист для гостиной: на нем считают стоимость работ только для этой комнаты. Составляют перечни работ по демонтажу, черновой и чистовой отделке, электромонтажу, установке сантехники.
Смете нужен порядок. Если записать работы без разбивки по времени или этапам, контролировать ход ремонта будет сложно.
Расчет количества и стоимости
Осталось внести в таблицу единицы измерения, цены и необходимый объем работ.
Единицами измерения для работ служат квадратные и погонные метры, штуки. Квадратными метрами измеряют работы по отделке поверхностей: штукатурку и шпатлевку стен, стяжку пола, оклейку обоями, укладку ламината. Погонные метры используют, чтобы измерить работу с длинными предметами: проводами, плинтусами, откосами. В штуках измеряют установку светильников, сантехники.
Чтобы узнать цены на работы, посмотрите расценки мастеров из интернета или спросите тех, у кого заказываете отделку.
Если в смету включают материалы, их считают исходя из замеров и расхода. Каждый по-своему: смеси — мешками или килограммами, краску — банками или литрами, обои — рулонами, ламинат — пачками.
Чтобы рассчитать стоимость материалов, нужно пройтись по магазинам, посмотреть сайты или полистать каталоги. Когда определитесь, что вам нравится, зафиксируйте единицы измерения и стоимость. Посчитайте, сколько материалов нужно для отделки квартиры, и умножьте на стоимость единицы измерения.
Материалы обычно покупают с запасом 10-15%. Его включают в смету.
Итоговую стоимость считают так: умножают объем работ или количество материалов на стоимость, затем складывают полученные числа.
Дополнительные расходы и запас
Во время ремонта деньги уходят не только на саму отделку. Заложите в смету:
Доставку материалов
Вывоз мусора
Уборку
Замену коммуникаций и счетчиков
Ремонт входной двери, смену замков
Во время ремонта часто случаются неожиданности: снимают обои — осыпается шпаклевка, отделывают кухню — внезапно решают добавить розеток. Поэтому итоговый бюджет — это сумма в смете и 15-25% сверху.
Как проверить смету от ремонтной компании
Если планируете ремонт в ближайшее время, закажите смету в ремонтной компании. Сотрудник приедет, проведет замер, соберет данные в таблице и пришлет ее вам. Обычно эту услугу предоставляют бесплатно, но некоторые компании берут от 1000 до 5000 рублей.
Смете от компании не нужно безоговорочно доверять — в них встречаются ошибки. Это могут быть неправильные площади поверхностей, пропущенные работы, неверные расчеты или дублирующиеся строки. Чтобы проверить надежность сметы, придется пройти несколько этапов.
Заказать 2-3 сметы в разных компаниях. Сравните их между собой: несоответствия укажут на недочеты.
Оценить подробность расчета. В смете должны быть расписаны все работы, которые вы заказываете в компании. Плохо, если они объединены: например, вместо грунтовки, штукатурки и шпаклевки стен написано «выравнивание стен». Такие сметы не дают представления о перечне работ и вырастают в процессе ремонта.
Поискать дублирующиеся строки и пропуски. Иногда сметы намеренно делают дороже или дешевле, чтобы положить разницу в карман или привлечь заказчика дешевизной. Поищите в смете дублирующиеся пункты. Сравните ее со сметами других компаний: возможно, обнаружите недостающие работы.
Проверить расчеты. Пересчитайте площади помещений, стоимости отдельных работ и итоговые суммы. Обычно сметы составляют в специализированных программах или электронных таблицах, но ошибки в расчетах все-таки встречаются.
Если смета вызвала вопросы, задайте их специалисту, который ее составил. Он расскажет, почему включил в перечень именно эти работы, откуда взялись такие цифры, как удешевить ремонт без потери качества.
Человеку, который впервые ремонтирует квартиру, бывает сложно проверить смету. На рынке есть несколько компаний, которые проверяют сметы — обратитесь к ним, если не уверены в своих силах.
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