Топ-5 загородных участков Ленинградской области на Домклик
- Посёлок в хвойном лесу
- Посмотреть участок
- Простор для строительства рядом с поселком
- Посмотреть участок
- Деревня с участком для посадок
- Посмотреть участок
- Cело с хорошей транспортной доступностью
- Посмотреть участок
- Садовое товарищество в окружении лесов и озер
- Посмотреть участок
- Выбрать недвижимость
- Читайте также
Выбрали самые популярные среди пользователей Домклик участки Ленинградской области — землю можно купить прямо сейчас, а узнать больше в нашей подборке.
Посёлок в хвойном лесу
СНТ «Сосновый Бор» в Лаппелово — престижное северное направление Ленинградской области. Сюда удобно добираться из города — 38 км, 30 минут на машине. Также можно доехать на электричке с Финляндского вокзала, то есть из самого центра. Железнодорожная станция в пешей доступности от участка.
Участок — 7 соток, небольшую площадь с лихвой компенсирует соседство с сосновым лесом, участок расположен на его границе, в тупике. Аромат хвои, умиротворяющий вид, возможность прогуляться по лесу — это еще не все. На участке есть собственный пруд — пожарный водоем с ключевой водой.
Посмотреть участок
Простор для строительства рядом с поселком
Выборгский район, поселок Левашово в 35 км от Санкт-Петербурга. Удобная транспортная доступность, как на машине, так и на общественном транспорте. В поселке есть магазины, детские сады, школы и банки. В пешей доступности озеро с благоустроенным пляжем, грибной и ягодный лес.
Участок площадью 19,17 сотки расположен рядом с поселком и не огорожен. К нему можно сделать несколько заездов. В будущем прилегающая дорога будет асфальтирована, сейчас — асфальтовая крошка. Район активно застраивается коттеджами. Цена: 13 000 000 ₽.
Посмотреть участок
Деревня с участком для посадок
Гатчинский район Ленинградской области. Здесь множество рек — Ижора и Оредеж и озер, крупнейшие — Вялье и Орлинское. 42 км до Санкт-Петербурга, можно добраться как на машине, так и на общественном транспорте.
Участок площадью 8,5 сотки в деревне Ивановка, готовый для посадок, почва удобрена осенью. На участке есть вагончик для проживания и туалет, проведено электричество. В пешей доступности расположен магазин, рядом лес. До города Гатчина — 15 минут на машине. Цена: 850 000 ₽.
Посмотреть участок
Cело с хорошей транспортной доступностью
Лесколовское сельское поселение — 45 км от Санкт-Петебурга по скоростному Новоприозерскому шоссе. Рядом автобусная остановка и железнодорожная станция — добраться из города можно с Финляндского вокзала. В поселке Лесколов есть детские сады, школы, магазины и рынок.
Посмотреть участок
Участок площадью 13,5 сотки. Можно провести электричество и вырыть колодец — к поселку коммуникации подведены. Соседние населенные пункты газифицированы — есть возможность проведения и газа. Цена: 1 500 000 ₽.
Садовое товарищество в окружении лесов и озер
Всеволжский район Ленинградской области — в древности здесь пролегал путь между Русью и Скандинавией. Сейчас недвижимость в этом районе пользуется спросом, строятся новые поселки, развивается инфраструктура. СНТ «Балтиец» расположен в 60 км от Санкт-Петербурга, рядом река Вьюн и сразу пять озёр. До города можно добраться за 40 минут на машине. В 20 минутах ходьбы есть железнодорожная станция Лемболово.
Посмотреть участок
Участок площадью 12 соток, расположенный в глубине садового товарищества, неправильной формы. Можно провести воду и электричество.
Перепад высот можно выгодно использовать для ландшафтного дизайна, а многолетние деревья придадут уют. Цена: 1 500 000 ₽.