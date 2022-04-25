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Недвижимость
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Топ-5 загородных участков Ленинградской области на Домклик

Дата публикации: 25 апр 2022
Топ-5 загородных участков Ленинградской области на Домклик
Содержание

Выбрали самые популярные среди пользователей Домклик участки Ленинградской области — землю можно купить прямо сейчас, а узнать больше в нашей подборке. 

Посёлок в хвойном лесу

СНТ «Сосновый Бор» в Лаппелово — престижное северное направление Ленинградской области. Сюда удобно добираться из города — 38 км, 30 минут на машине. Также можно доехать на электричке с Финляндского вокзала, то есть из самого центра. Железнодорожная станция в пешей доступности от участка. 

Топ-5 загородных участков Ленинградской области на Домклик №1

Участок — 7 соток, небольшую площадь с лихвой компенсирует соседство с сосновым лесом, участок расположен на его границе, в тупике. Аромат хвои, умиротворяющий вид, возможность прогуляться по лесу — это еще не все. На участке есть собственный пруд — пожарный водоем с ключевой водой. 

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Топ-5 загородных участков Ленинградской области на Домклик №1

Простор для строительства рядом с поселком

Выборгский район, поселок Левашово в 35 км от Санкт-Петербурга. Удобная транспортная доступность, как на машине, так и на общественном транспорте. В поселке есть магазины, детские сады, школы и банки. В пешей доступности озеро с благоустроенным пляжем, грибной и ягодный лес.

Топ-5 загородных участков Ленинградской области на Домклик №1

Участок площадью 19,17 сотки расположен рядом с поселком и не огорожен. К нему можно сделать несколько заездов. В будущем прилегающая дорога будет асфальтирована, сейчас — асфальтовая крошка. Район активно застраивается коттеджами. Цена: 13 000 000 ₽.

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Деревня с участком для посадок

Гатчинский район Ленинградской области. Здесь множество рек — Ижора и Оредеж и озер, крупнейшие — Вялье и Орлинское. 42 км до Санкт-Петербурга, можно добраться как на машине, так и на общественном транспорте. 

Топ-5 загородных участков Ленинградской области на Домклик №2

Участок площадью 8,5 сотки в деревне Ивановка, готовый для посадок, почва удобрена осенью. На участке есть вагончик для проживания и туалет, проведено электричество. В пешей доступности расположен магазин, рядом лес. До города Гатчина — 15 минут на машине. Цена: 850 000 ₽.

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Топ-5 загородных участков Ленинградской области на Домклик №1

Cело с хорошей транспортной доступностью

Лесколовское сельское поселение — 45 км от Санкт-Петебурга по скоростному Новоприозерскому шоссе. Рядом автобусная остановка и железнодорожная станция — добраться из города можно с Финляндского вокзала. В поселке Лесколов есть детские сады, школы, магазины и рынок. 

Посмотреть участок

Топ-5 загородных участков Ленинградской области на Домклик №1

Участок площадью 13,5 сотки. Можно провести электричество и вырыть колодец — к поселку коммуникации подведены. Соседние населенные пункты газифицированы — есть возможность проведения и газа. Цена: 1 500 000 ₽.

Садовое товарищество в окружении лесов и озер

Всеволжский район Ленинградской области — в древности здесь пролегал путь между Русью и Скандинавией. Сейчас недвижимость в этом районе пользуется спросом, строятся новые поселки, развивается инфраструктура. СНТ «Балтиец» расположен в 60 км от Санкт-Петербурга, рядом река Вьюн и сразу пять озёр. До города можно добраться за 40 минут на машине. В 20 минутах ходьбы есть железнодорожная станция Лемболово. 

Посмотреть участок

Топ-5 загородных участков Ленинградской области на Домклик №1

Участок площадью 12 соток, расположенный в глубине садового товарищества, неправильной формы. Можно провести воду и электричество. 

Топ-5 загородных участков Ленинградской области на Домклик №1

Перепад высот можно выгодно использовать для ландшафтного дизайна, а многолетние деревья придадут уют. Цена: 1 500 000 ₽. 

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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