Как оформить фасад деревянного дома
Наружная отделка дома — это один из важнейших этапов строительства. От оформления фасада зависит не только внешний облик строения, но и его долговечность. Выбор стилей и материалов, которые подходят для наружной отделки деревянных домов, просто огромный. Рассмотрим наиболее популярные варианты по версии строительной компании «Теремок».
Стили внешней отделки дома
Классика. Колонны, лепнина, баллюстрады — это всё используется при наружной отделке дома в классическом стиле. Также для придания зданию выразительности при оформлении фасадов часто применяются контрастные материалы.
Кантри. Практичный стиль без лишних декораций. Фасад дома, выполненный в стиле кантри, практически не нуждается в уходе и идеально подходит для деревянных домов.
Полезный минимализм. Считается наиболее популярным и востребованным вариантом оформления фасада дома. Ключевая особенность данного стиля состоит в том, что все элементы отделки, как правило, выполняют сразу две функции: служат декором и несут практическую пользу. При оформлении фасада дома в стиле полезного минимализма выполняются следующие условия:
- наличие панорамных окон больших форматов
- использование монохромных оттенков
- чёткость и простота линий
Хай-тек. Это стиль, максимально близкий к минимализму. Его основные черты — это чёткая геометрия композиций и монохромность, причём отделка должна быть либо исключительно белой, либо чёрной. Инженерное оборудование дома, оформленного в стиле хай-тек, помимо своего прямого назначения, также выполняет и декоративную функцию.
Методы отделки фасада
Разумеется, основное внимание в вопросе наружной отделки уделяется оформлению фасада.
По типам фасады различаются на вентилируемые и невентилируемые. Последний предполагает нанесение облицовочного материала непосредственно на лицевую сторону несущей стены.
Вентилируемый фасад — это наиболее инновационный способ. Он позволяет стенам «дышать» и продлевает срок их эксплуатации. Данная технология состоит в сохранении специального вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. Это обеспечивает циркуляцию воздуха, который движется внутри.
Методов отделки фасада деревянного дома очень много — обустройство внешних стен при помощи кирпича или искусственного камня, использование фасадных панелей или фасадов с утеплителем. Указанные варианты отличаются друг от друга по стоимости, внешнему виду, способу монтажа. Какому из них отдать предпочтение — это выбор каждого. Однако при этом важно учитывать, в какой местности и в каком климате расположен дом — бывают ли резкие перепады температур, высокий или низкий уровень влажности воздуха.
Материалы для наружной отделки дома
При выборе материалов, которые будут использоваться при оформлении фасада дома, необходимо в первую очередь определиться с общей концепцией. Например, будет ли дом иметь отдельный стиль или он должен вписываться в ансамбль улицы.
Популярные отделочные материалы:
- Вагонка. Представляет собой тонкую обшивочную доску с поверхностной обработкой. Чаще всего используется для отделки вспомогательных строений — беседок, летних кухонь, хозблоков.
- Сайдинг. Специальные облицовочные панели, изготовленные из металлических сплавов или полимеров. Материал придаёт дому опрятный вид и позволяет быстро и относительно недорого выполнить отделочные работы в короткие сроки.
- Клинкерная плитка. Ещё один вид материала, который подходит для облицовки деревянного дома. За счёт веса увеличивает устойчивость дома и обеспечивает сохранность материала, из которого выполнены наружные стены.
- Блок-хаус. Напоминает вагонку, выполненную в виде полуовала.
- Термопанели. Материал обеспечивает отличную термоизоляцию, но при этом требует проведения финишной отделки.
- Декоративные панели. Недорогой вариант облицовки деревянного дома. При этом декоративные панели обеспечивают защиту стен от солнечных лучей и снега, а также ветра и влажности.
- Декоративный кирпич. Лёгкий материал, который придаёт внешней поверхности дополнительную прочность и повышает теплоизоляционные показатели стен.