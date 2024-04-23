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Недвижимость
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Топ-5 новостроек Москвы со сдачей в 2024 году

Дата публикации: 23 апр 2024
Топ-5 новостроек Москвы со сдачей в 2024 году
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Сделали подборку жилых комплексов Москвы, которые планируется сдать уже в этом году. При составлении списка учитывались такие критерии, как цена, близость к метро и центру города, а также инфраструктура.

«Михайловский парк»

ЖК «Михайловский парк» расположен на юго-востоке Москвы — в 10 минутах спокойной ходьбы от метро Окская. В пешей доступности и более привычная станция — Рязанский проспект, время в пути — около 20 минут. В 6 км от комплекса — выезд на третье транспортное кольцо (ТТК).

Квартал состоит из шести корпусов с жильем комфорт-класса, закрытыми дворами-парками и площадками для игр и отдыха. На территории комплекса предусмотрены два детских сада на 150 мест каждый — один из них уже открылся.

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Фото с сайта ЖК «Михайловский парк»

Тем, кто любит прогулки в парках, понравится близкое расположение ЖК к усадьбе Кусково. При желании на машине можно добраться и до Кузьминского лесопарка.

Квартиры доступны к покупке в двух корпусах — оба из них сданы. В одном корпусе новоселам уже выдают ключи, в другом выдача запланирована на июнь этого года. Цены на жилье в последнем начинаются от 10-22,5 млн руб. в зависимости от количества комнат.

Выбрать квартиру в ЖК «Михайловский парк»

«Кронштадтский 14»

Квартал из четырех корпусов находится в Головинском районе на севере Москвы. До ближайшей станции метро — Водный стадион — 8 минут пешком. До ТТК, МКАДа, Северо-Восточной хорды и Ленинградского шоссе — 15 минут на машине.

Район, в котором строится ЖК, с развитой инфраструктурой. Здесь есть школы, детские сады, колледжи, вузы и торговые центры. Кроме того, собственные детсад и начальная школа предусмотрены в самом проекте. А еще в нем заложены подземный паркинг, двор-парк с детскими и спортивными площадками.

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Фото с сайта ЖК «Кронштадтский 14»

Рядом с комплексом — парк у Головинских прудов и парк Дружбы, до второго нужно идти немного дольше.

Сдать последние два корпуса застройщик планирует в третьем квартале 2024-го, заселиться будущие жители смогут уже в декабре. Квартиры в ЖК продаются с чистовой отделкой и стоят от 9,5-26,3 млн руб. в зависимости от типа жилья и количества комнат.

Выбрать квартиру в жилом комплексе «Кронштадтский 14»

«Мичуринский парк»

ЖК «Мичуринский парк» также привлекает своим расположением — строят его в районе Очаково-Матвеевское на западе города. До станции метро Озерная — около 10 минут пешком, до Мичуринского проспекта — 5 минут на машине.

Проект включает две школы и три детских сада. Первую школу планируется открыть в начале 2026 года, а первый детсад — в третьем квартале 2024-го. Для любителей прогулок вдоль ЖК проложат несколько пешеходных бульваров с местами для отдыха, а для любителей шопинга рядом с комплексом построят торговый центр.

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Фото с сайта ЖК «Мичуринский парк»

Поблизости от жилого квартала несколько зеленых зон, до которых можно дойти пешком или доехать на транспорте. Это Очаковский парк, парк Школьников и Олимпийской деревни, Тропаревский лесопарк и Мещерский парк.

Заселение в трех последних сданных корпусах планируется завершить не позже июня, а в одном корпусе уже идет выдача ключей. Стоимость жилья в ЖК — от 10,2-23,7 млн руб.

Выбрать квартиру в ЖК «Мичуринский парк»

iLove

iLove находится в зеленом районе Останкино, а из окон квартир в этом ЖК открывается красивый вид на ВДНХ. От дома до станции метро Алексеевская можно дойти меньше чем за 10 минут, путь до центра города на машине займет 15-20 минут.

Застройщик позиционирует жилой комплекс как уютный «город в городе» с гармонией частных и публичных пространств, открытостью городскому окружению и архитектурным разнообразием.

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Фото с сайта ГК Кортрос

Рядом с кварталом есть вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, кафе, рестораны, магазины. Поблизости расположены пять парков: ВДНХ, парк-усадьба Останкино, Ботанический сад, Сокольники и Лосиный остров.

Жилой комплекс состоит из пяти корпусов. Квартиры в них представлены в двух вариантах — без отделки и с черновой. Сдать последний корпус должны в четвертом квартале этого года. Цены на однокомнатные квартиры площадью 25,4 «квадрата» стартуют от 13,1 млн руб., на двухкомнатные — от 20,6 млн руб.

Выбрать квартиру в жилом комплексе iLove

«Лосиноостровский парк»

Жилой комплекс расположен на востоке столицы — в районе Метрогородок. Ближайшая станция метро — Бульвар Рокоссовского — в 12 минутах ходьбы. Также рядом есть одноименная станция МЦК. Автомобилисты могут доехать до Северо-Восточной хорды за 3 минуты, до ТТК — за 15.

Проект включает шесть корпусов: внутренние дворы задуманы как парки, а шумные элементы городской жизни — два надземных паркинга, детский сад, школа и спортивные площадки для некоторых видов спорта — будут расположены снаружи.

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Фото с сайта ЖК «Лосиноостровский парк»

Как можно догадаться по названию, вблизи жилого комплекса — национальный парк Лосиный остров, пеший путь до него займет 6 минут. Недалеко находятся еще два парка — Сокольники и Измайловский, но до них придется ехать на машине.

Квартиры в ЖК продаются уже с чистовой отделкой. Два оставшихся корпуса застройщик планирует сдать в четвертом квартале 2024 года, а заселение намечено на февраль 2025-го. Зато стоимость лотов здесь начинается от 9,1-23,4 млн руб.

Выбрать квартиру в ЖК «Лосиноостровский парк»

Как купить квартиру в новостройке в ипотеку

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Также клиенты могут оформить кредит на покупку жилья в новостройке по низкой ставке, воспользовавшись «Господдержкой», «Семейной ипотекой», «IT-ипотекой» и «Дальневосточной и Арктической ипотекой».

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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