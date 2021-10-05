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Недвижимость
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Как выгодно купить квартиру в новостройке

Дата публикации: 05 окт 2021
Как выгодно купить квартиру в новостройке

Приобретение жилья — важное решение, которое нужно хорошо обдумать. Однако излишняя неуверенность в этом вопросе сыграет против покупателя: он может упустить выгодное предложение или планировку мечты.

Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева рассказала Домклик, почему квартиру в новостройке стоит приобрести прямо сейчас. 

Партнерский материал

Анжелика Альшаева
Генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»

—  До июля 2021 года люди торопились с покупкой жилья, чтобы воспользоваться ипотекой с господдержкой. Сейчас максимальную сумму кредита по этой программе снизили до 3 млн, и предложение стало подходить далеко не всем. Какие альтернативыесть сейчас?

Действительно, условия ипотеки с господдержкой стали не такими интересными. Зато с 1 июля расширилась аудитория программы семейной ипотеки: теперь ей могут воспользоваться родители хотя бы одного ребенка, родившегося в 2018 году или позже. При этом максимальная сумма кредита — 12 млн, что позволяет приобрести практически любую квартиру в доме комфорт-класса в Петербурге или области.

Как выгодно купить квартиру в новостройке №1

Но и это еще не все: сейчас на рынке действуют специальные предложения по субсидированию семейной ипотеки. К примеру, покупатели квартир в Олимпийских кварталах «ЮгТаун» от «КВС» могут оформить кредит в СберБанке со ставкой всего от 0,1% на первый год и практически не платить проценты в течение этого срока. Поэтому семьям с маленьким ребенком, которые задумываются о расширении жилплощади, я советую не откладывать решение вопроса.

— А что делать тем, кто не подходит под условия семейной ипотеки?

Те, кто приобретает жилье для себя, могут рассмотреть программу господдержки. Сейчас в Санкт-Петербурге и пригородах еще представлены студии стоимостью до 3,5 млн рублей: для покупателей таких квартир новые ограничения по сумме кредита не будут проблемой. Однако уже к следующему году цены могут вырасти.

В ЖК «Ясно.Янино» от «КВС» есть студии всего за 3,1 млн рублей. Это объект во Всеволожском районе Ленинградской области, в 10 минутах езды от Петербурга. Для тех, кому важно жить в черте города, подойдут Олимпийские кварталы «ЮгТаун» от «КВС», которые строятся в Пушкинском районе. Здесь цены стартуют от 3,25 млн рублей.

Как выгодно купить квартиру в новостройке №2

Кстати, в рамках ипотеки с господдержкой сейчас также действуют программы субсидирования. Покупатели квартир в кварталах «ЮгТаун» могут оформить кредит со ставкой всего 0,1% на первый год кредитования и значительно сэкономить на процентах.

— Наиболее выгодно покупать квартиру на старте продаж. Много ли сейчас новых объектов в Петербурге и Ленобласти?

Да, к лету предложение на рынке новостроек значительно увеличилось. В 2020 году застройщики выводили в продажу не так много объектов, однако компенсировали это в первой половине 2021 года. К примеру, «КВС» за шесть месяцев представил сразу два крупных объекта: в феврале — ЖК «Любоград» в Стрельне, в июне — кварталы «ЮгТаун» в Пушкинском районе. Поэтому покупателям квартир сейчас есть из чего выбирать.

— Действуют ли сейчас какие-то интересные скидки или бонусы от застройщиков?

Да, некоторые компании предлагают выгодные условия приобретения кладовых и паркингов покупателям квартир. Осенью это особенно актуально. С наступлением холодов все мы начинаем по-новому ценить возможность по утрам садиться в чистую теплую машину, а по вечерам не тратить время на поиск места. 

Как выгодно купить квартиру в новостройке №3

Также действуют выгодные программы рассрочки. Например, компания «КВС» предлагает рассрочку по цене 100% оплаты сроком на 1 год. Это отличный вариант для клиентов, которые не располагают всей необходимой суммой, но не хотят оформлять ипотеку.

Таким образом, мы нашли пять причин купить квартиру в новостройке прямо сейчас. Это выгодные условия семейной ипотеки, специальные программы субсидирования ипотеки от застройщиков, большой выбор новых объектов, наличие на рынке квартир стоимостью от 3 млн рублей, а также акции от застройщиков: скидки на кладовые и паркинги и рассрочки по цене 100% оплаты.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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