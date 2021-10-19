Сколько стоит построить свой дом в России
Строительство своего дома — один из основных трендов рынка недвижимости в России. За последние три года кредит на строительство дома в Сбере получили 12 тысяч семей.
Почему строительство своего дома сегодня так популярно и как взять кредит на дом в крупнейшем банке страны — расскажем в нашей статье.
Сколько стоит дом построить
По данным аналитического центра Домклик от Сбера, чтобы построить свой дом россиянам нужно около 2,7 млн рублей. Это средняя сумма, которую люди брали в банке для строительства дома с января по август 2021 года.
В 2020 году эта сумма была в районе 2,2 млн рублей, в 2019 — 1,7 млн рублей. Тренд на рост стоимости связан как с популярностью строительства домов, так и с ростом цен в России на недвижимость в целом.
Еще один фактор, который не стоит сбрасывать со счетов — подорожание стройматериалов. По данным Forbes и РБК, за год основные стройматериалы выросли в цене примерно в 1,5-2 раза.
Количество выданных Сбером ипотечных кредитов на строительство домов в России
Год
Количество кредитов, шт.
Средняя сумма кредита, млн руб.
2019
2 986
1,770
2020
3 343
2,237
2021 (январь-август)
5 631
2,668
Почему строительство своего дома — новый тренд
В первую очередь, рост спроса на загородный формат жизни в России связан с новыми условиями работы и жизни из-за пандемии, такая же тенденция прослеживается и в других странах.
По данным Knight Frank, с начала пандемии 19% людей в разных странах мира сменили квартиру на частный дом. При этом каждый четвертый опрошенный хотел бы переехать жить за город. В России, по данным опроса ВЦИОМ, 70% людей хотели бы переехать жить за город.
На какой срок россияне берут ипотеку в Сбере на строительство дома
Год
Средний срок кредита, лет
Средний размер первого взноса, %
2019
16,5
29,6
2020
18,5
28,1
2021 (январь-август)
19
26,6
Вторая причина популярности строительства домов и покупке земельных участков — доступная ипотека и программы господдержки. В Сбере есть несколько программ, которые подходят для строительства дома:
- Индивидуальное строительство дома — ставка от 9,2%
- Загородная недвижимость и земля — ставка от 8,4%
- Дальневосточная ипотека — ставка от 1%
- Семейная ипотека — ставка от 5,3%
Третья причина — относительно доступные цены на земельные участки и строительство домов в России, сопоставимые с ценами на однокомнатные квартиры. Многие предпочитают за те же деньги, за которые можно купить квартиру в городе, построить собственный дом.
По данным аналитического центра Домклик от Сбера, средняя сумма кредита на строительство своего дома в России за III квартал 2021 года составляет 2,7 млн рублей. Средяя цена квартиры 30 кв. м на вторичке — 2,5 млн рублей. В новостройке такая квартира обойдется примерно в 3,15 млн. Площадь дома при этом, как правило, больше стандартных «городских» 30 кв. м. Получается, что построить свой загородный дом даже выгоднее.
Выбрать дом или участок для строительства
Как получить кредит на строительство дома
Подробная инструкция о том, как оформить кредит на строительство дома, есть в статье: Как построить дом в ипотеку СберБанка.
Коротко назовем основные этапы:
- Рассчитайте сумму кредита
- Отправьте онлайн-заявку в банк
- Подготовьте документы по строительству
- Подпишите документы и получите кредит
Кредит на стоительство дома можно получить частями или одной суммой целиком.
При самостоятельном строительстве вы сможете получить первым траншем до 50% суммы кредита по заявлению после регистрации обеспечения. При строительстве подрядчиком вы можете получить по заявлению часть или всю сумму полностью, указанную в договоре подряда, за исключением стоимости чистовой отделки.
Рассчитать ипотеку
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