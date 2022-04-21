Районы Москвы с самыми дешевыми трехкомнатными квартирами: исследование
В материале расскажем, в каких районах Москвы можно купить недорогие трехкомнатные квартиры. Данные подготовлены аналитическим центром Домклик и основаны на анализе объявлений, актуальных в апреле 2022 года.
В исследовании сравнивались цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке в разных частях города — выбрали топ-10 самых дешевых районов столицы.
Дешевые районы Москвы для покупки трехкомнатных квартир в новостройках
Самые дешевые районы столицы для покупки трешки — Митино (почти 12 млн руб.), Южное Бутово (12,65 млн руб.) и Молжаниновский (13,05 млн руб.). Все три района находятся за пределами МКАД.
Аналитики Домклик также отмечают, что средняя стоимость трехкомнатных квартир в новостройках Москвы составляет 25 млн руб.
Белыми цифрами слева обозначена средняя площадь квартир по району (кв. м)
Также из таблицы видно, что самые высокие средние значения по площади квартир — в районах Южное Бутово (86 кв. м), Западное Дегунино (79 кв. м) и Люблино (77 кв. м).
Дешевые районы Москвы для покупки трехкомнатных квартир на вторичке
Самые доступные районы столицы для покупки трешки в готовых домах — Восточный (11,5 млн руб.), Капотня (12,77 млн руб.) и Бирюлево Западное (12,83 млн руб.). Первый район находится за пределами МКАД, другие два — внутри.
Белыми цифрами слева обозначена средняя площадь квартир по району (кв. м)
Средняя стоимость трешки на вторичном рынке Москвы — 19,7 млн руб. Из приведенного списка в Молжаниновском районе можно купить квартиру с явно большей площадью (среднее значение площади по району составляет 82 кв. м).
Напомним, ранее эксперты аналитического центра Домклик выясняли, в каких районах Москвы можно купить самые недорогие однокомнатные и двухкомнатные квартиры.