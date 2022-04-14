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Недвижимость
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Топ-10 районов Москвы с самой низкой стоимостью квартир: исследование Домклик

Дата публикации: 14 апр 2022
Топ-10 районов Москвы с самой низкой стоимостью квартир: исследование Домклик
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Эксперты аналитического центра Домклик выясняли, в каких районах Москвы стоимость квартир сейчас самая низкая. Анализировались тысячи объявлений на рынке новостроек и вторичного жилья. Рассказываем, где в Москве можно купить самые недорогие однокомнатные и двухкомнатные квартиры — данные актуальны на начало апреля 2022 года.

Стоимость однокомнатных квартир в Москве

Сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках Москвы — 13,7 млн руб. Аналитики отмечают, что в самых доступных по цене районах, Митино и Южнопортовый, средняя площадь квартир меньше стандартной площади однокомнатной квартиры (около 34 кв. м.) и составляет 21-24 кв. м.

Здесь и далее белыми цифрами обозначена средняя площадь квартир по району (кв. м).

Топ-10 районов Москвы с самой низкой стоимостью квартир: исследование Домклик №1

Средняя стоимость однушек на вторичном рынке Москвы — 11,5 млн руб. При этом в районах Левобережный и Нижегородский средняя площадь квартир — около 20 кв. м, что примерно на 15 кв. м. ниже среднего значения по другим районам (около 35 кв. м.).

Топ-10 районов Москвы с самой низкой стоимостью квартир: исследование Домклик №2

Стоимость двухкомнатных квартир в Москве

В новостройках Москвы средняя стоимость двухкомнатных квартир — 19,1 млн руб. Из приведенного ниже списка видно, что самые высокие средние значения по площади квартир — в районах Люблино и Крюково (54 кв. м), Южное Бутово и Западное Дегунино (51 кв. м). Самые маленькие по площади двухкомнатные квартиры находятся в районе Преображенское (33 кв. м).

Средняя стоимость двушек на вторичном рынке Москвы — 15,2 млн руб. Как видно из графика ниже, в районах Восточный и Вешняки средняя площадь квартир составляет 44 кв. м. А самые просторные и недорогие двухкомнатные квартиры можно купить в районах Старое Крюково и Матушкино.

Топ-10 районов Москвы с дешевыми квартирами: выводы

Эксперты Домклик выявили существенное различие цен в Москве на квартиры в новостройках и на вторичке. Цены на однокомнатные квартиры в новостройках выше, чем на вторичке, в среднем на 19%. На двухкомнатные — в среднем на 26%.

Аналитики связывают это с тем, что ряд застройщиков вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать отток покупателей из-за изменившейся ставки ЦБ. А также — с ростом цен на стройматериалы, логистику и рабочую силу.

Кроме того, в рассмотренных районах Москвы на первичном рынке видна существенная разница в цене квартир. На вторичке средние цены от района к району растут более плавно.

Эксперты объясняют это тем, что средняя цена квартир в новостройках (особенно в непопулярных районах) больше подвержена влиянию ценовой политики конкретного застройщика, в то время как средняя цена по району для вторичного жилья усредняется по всем продавцам с различным видением.

Таким образом, причина больших разрывов в цене от района к району по первичному жилью может заключаться в различной стратегии застройщиков, которые реализуют квартиры в недорогих районах. Одни — склонны завышать стоимость, а другие, опасаясь невостребованности построенных ЖК — занижать. 

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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