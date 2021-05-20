Где купить самые дешевые квартиры в России: топ-10 регионов
Исследование подготовлено на основе проекта Открытые данные. Сервис отображает реальную статистику рынка недвижимости на основе собственных данных ДомКлик за последние 30 дней. Данные обновляются ежедневно.
Самые низкие цены на «вторичку»
1️⃣ Республика Ингушетия: 34 944 руб. за кв. м.
2️⃣ Оренбургская область: 44 397 руб. за кв. м.
3️⃣ Челябинская область: 44 444 руб. за кв. м.
4️⃣ Курганская область: 44 500 руб. за кв. м.
5️⃣ Республика Марий Эл: 45 000 руб. за кв. м.
6️⃣ Саратовская область: 47 105 руб. за кв. м.
7️⃣ Еврейская автономная область: 48 165 руб. за кв. м.
8️⃣ Смоленская область: 48 387 руб. за кв. м.
9️⃣ Республика Северная Осетия — Алания: 48 750 руб. за кв. м.
🔟 Кабардино-Балкарская республика: 49 000 руб. за кв. м.
Самые низкие цены на новостройки
1️⃣ Республика Хакасия: 42 000 руб. за кв. м.
2️⃣ Республика Марий Эл: 42 417 руб. за кв. м.
3️⃣ Тамбовская область: 44 000 руб. за кв. м.
4️⃣ Брянская область: 45 302 руб. за кв. м.
5️⃣ Псковская область: 46 020 руб. за кв. м.
6️⃣ Ставропольский край: 46 333 руб. за кв. м.
7️⃣ Смоленская область: 47 010 руб. за кв. м.
8️⃣ Ивановская область: 49 500 руб. за кв. м.
9️⃣ Саратовская область: 50 000 руб. за кв. м.
🔟 Оренбургская область: 51 073 руб. за кв. м.
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