Работа в агентстве или частное риелторство — что выбрать
При выборе карьеры риелтора одним из главных вопросов, с которым сталкиваются начинающие специалисты, является выбор между работой в агентстве или частной практикой. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и правильный выбор зависит от личных предпочтений и целей каждого человека.
Мы узнали у экспертов рынка недвижимости – крупных агентств, к чему нужно быть готовым, выбирая тот или иной вид риелторской деятельности.
Работа в агентстве: плюсы и минусы
Работа в агентстве может предложить более стабильный доход, широкую клиентскую базу, командную поддержку, обучение и развитие. Вам будет предоставлен офис, где вы сможете проводить встречи с клиентами.
Кроме того, компании обычно имеют установленные процедуры адаптации сотрудников и систему поддержки, что может быть полезно для новичков, которые еще не имеют достаточного опыта.
Компания даёт возможность развития каждого агента по всем направлениям: столичные новостройки, зарубежная, элитная и коммерческая недвижимость, земельные участки и дома, коттеджные поселки, недвижимость побережья, аренда и прочее.
Если вы работаете в сильном агентстве недвижимости, вы можете развиваться не только в качестве риелтора, но и пробовать иные направления, такие как: сотрудник отдела маркетинга, HR-служба, бизнес-тренер, руководитель офиса, начальник отдела и другие.
Основными плюсами работы в агентстве, разумеется, являются юридическая, налоговая и трудовая защищённость агента, когда все взаимоотношения с государственными органами компания берёт на себя. Специалист при этом занимается исключительно своей непосредственной деятельностью — наработкой базы и сделками.
Помимо этого, агентство может предоставлять лиды, циклическое обучение, преференции от застройщиков (при прогрессивной шкале вознаграждение от застройщика для агентства кратно выше, чем для частника), более выгодные условия от банков, юридическую защиту, цифровые инструменты операционной эффективности и т.д.
При этом, работая в агентстве, вам придется следовать определённым правилам и требованиям, установленным политикой компании. Кроме того, в агентстве вы будете работать на команду, что означает, что ваш успех будет зависеть от работы всей группы.
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Частное риелторство: плюсы и минусы
Частное риелторство предлагает больше свободы и гибкости в работе. Вы можете самостоятельно устанавливать свой рабочий график и выбирать клиентов, с которыми хотите работать. Вы также будете полностью контролировать свой бизнес и сможете принимать самостоятельные решения. Это вариант подойдёт для тех, кто хочет развивать свой собственный бренд и иметь больше возможностей для финансового роста.
С другой стороны, частное риелторство требует больше усилий для привлечения клиентов и установления своего имени на рынке. Вы должны будете самостоятельно заниматься маркетингом и продвижением ваших услуг, что может быть вызовом для новичков. Кроме того, вы будете нести все финансовые расходы и риски самостоятельно.
Что выбрать
В итоге, выбор между работой в агентстве или занятием частным риелторством зависит от того, что вы хотите получить от этой работы.
Если вам нужна стабильность и поддержка, то стоит подумать о том, чтобы стать частью компании. Если же вы хотите независимости и готовы взять на себя больше ответственности, то частное риелторство может быть более подходящим вариантом. В конечном счёте, успех в любом из этих направлений зависит от вашего профессионализма и преданности своей работе.
Моё личное мнение — качественно и эффективно работать риелтором могут только те сотрудники, которые посвящают своей профессии 100% своего времени, регулярно проходят обучение и постоянно повышают свою квалификацию. Лучше всего это получается в агентстве, так как у них, как правило, отлажены все процессы, есть центры обучения, адаптации, специализированные департаменты, юристы, ипотечные брокеры и поддержка со стороны партнеров — банки, застройщики, страховые компании, нотариусы, оценочные компании.
Частные риелторы тоже могут быть успешными и квалифицированными, но для этого им необходимо быть максимально самоорганизованными и заряженными. Ведь над ними нет руководителя и коллег, кто мог бы регулярно изо дня в день подсказывать, направлять, мотивировать тебя. Казалось бы ерунда, а по факту нет.
Многие частные риелторы после нескольких лет самостоятельной деятельности все же возвращаются в агентства. Не выдерживают темп, теряют клиентскую базу и квалификацию. К слову, в последнее время мы у себя также наблюдаем такую тенденцию. Есть обратный поток со стороны ушедших ранее сотрудников.
Положа руку на сердце, если говорить про клиентов, то всегда приятно, если твой риелтор работает в крупной, надёжной компании. Это вселяет в тебя дополнительную небезосновательную уверенность в том, что всё пройдёт хорошо.
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