Как поменялись цены на квартиры в Краснодаре за год
На основе открытых данных Домклик узнали, как изменились цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке в Краснодаре за прошедший год.
Цены на недвижимость в Краснодаре с 2021 по 2022 гг.
В феврале 2021 года средняя стоимость жилья на вторичке в Краснодаре составляла 68 тыс. рублей за кв. м. В феврале 2022 года цена за кв. м в готовых домах выросла до 105 тыс. рублей.
Изменились и цены на квартиры в новостройках. Так, в январе 2021 года стоимость одного кв. м в новом доме составляла почти 68 тыс. рублей. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках — 118 тыс. рублей.
Тип недвижимости
Период
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Февраль 2021
68 204
Февраль 2022
105 263
Новостройки
Февраль 2021
67 915
Февраль 2022
118 226
Как поменялись цены на однокомнатные квартиры в Краснодаре
Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Краснодаре. Пусть площадь условной «однушки» будет равна 36 кв. м.
Купить такую квартиру на вторичном рынке в феврале 2021 года можно было за 2,45 млн рублей. А в феврале 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет почти 3,8 млн рублей. За год цены на «однушки» в готовых домах выросли на 1,35 млн рублей.
Купить квартиру в новостройке в Краснодаре в феврале 2021 года можно было за 2,44 млн рублей. В феврале текущего года цена такой же по площади квартиры — 4,25 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках выросли на 1,8 млн рублей.