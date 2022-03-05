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Недвижимость
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Как поменялись цены на квартиры в Краснодаре за год

Дата публикации: 05 мар 2022
Как поменялись цены на квартиры в Краснодаре за год
Содержание

На основе открытых данных Домклик узнали, как изменились цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке в Краснодаре за прошедший год.

Цены на недвижимость в Краснодаре с 2021 по 2022 гг.

В феврале 2021 года средняя стоимость жилья на вторичке в Краснодаре составляла 68 тыс. рублей за кв. м. В феврале 2022 года цена за кв. м в готовых домах выросла до 105 тыс. рублей.

Изменились и цены на квартиры в новостройках. Так, в январе 2021 года стоимость одного кв. м в новом доме составляла почти 68 тыс. рублей. По данным за январь 2022 года, средняя цена кв. м в новостройках — 118 тыс. рублей.

Тип недвижимости

Период

Стоимость за кв. м, руб.

Вторичка

Февраль 2021

68 204

Февраль 2022

105 263

Новостройки

Февраль 2021

67 915

Февраль 2022

118 226

Как поменялись цены на однокомнатные квартиры в Краснодаре

Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Краснодаре. Пусть площадь условной «однушки» будет равна 36 кв. м.

Купить такую квартиру на вторичном рынке в феврале 2021 года можно было за 2,45 млн рублей. А в феврале 2022 цена аналогичной квартиры в среднем составляет почти 3,8 млн рублей. За год цены на «однушки» в готовых домах выросли на 1,35 млн рублей.

Купить квартиру в новостройке в Краснодаре в феврале 2021 года можно было за 2,44 млн рублей. В феврале текущего года цена такой же по площади квартиры — 4,25 млн рублей. За год цены на однокомнатные квартиры в новостройках выросли на 1,8 млн рублей. 

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