Топ-5 недорогих новостроек Краснодара с квартирами до 2,9 млн рублей
Изучили рынок новостроек Краснодара и выбрали пять жилых комплексов, в которых можно купить квартиру стоимостью до 2,9 млн рублей прямо сейчас.
Жилой комплекс в Славянском микрорайоне
ЖК «Славянка»находится в 15 минутах езды от исторического центра Краснодара. По соседству с комплексом располагаются Юбилейный и Фестивальный микрорайоны. ЖК будет включать в себя 10 корпусов разной этажности — от 16 до 24 этажей. Проектом предусмоторены стильные парадные, бесшумные и надёжные лифты, большой выбор квартир и многоуровневая парковка.
На придомовой территории запланированы детские площадки, большой игровой замок, красочные горки и качели. Общая площадь игровой зоны во дворе составит 4,6 тыс. кв. метров. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 2,9 млн рублей.
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Оригинальные высотки в окружении парковой зоны
ЖК «Огурцы»строится в Прикубанском округе Краснодара. До центра города можно доехать за 15-20 минут, автобусная остановка находится в 5 минутах от комплекса. Также рядом есть школа, детский сад, развивающие центры, поликлиника. Отличительная черта проекта — интересные цветовые решения в оформлении фасадов под стать названию комплекса.
ЖК представляет собой 2 литера комфорт-класса высотой от 22 до 24 этажей с большим выбором планировочных решений — от студий до трёхкомнатных квартир площадью от 20,5 до 58,4 кв. м. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 2,6 млн рублей.
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Просторный микрорайон комфорт-класса
ЖК «Светлоград»— это жилой район с общей площадью застройки в 37,7 гектаров. В рамках проекта уже построено и сдано 36 домов, и ещё 3 дома находятся в активной стадии строительства. Транспортное расположение удобное — до центра города можно доехать за 20 минут, а до моря всего за 2 часа.
На территории ЖК предусмотрено 6000 парковочных мест, зелёная аллея и бульвар протяженностью 1100 метров с водоёмом. По проекту в домах запланированы дизайнерские подъезды, нестандартные планировки квартир (большие санузлы до 6 кв. м и просторные балконы до 4,24 кв. м). Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 2,9 млн рублей.
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Жилой комплекс с панорамным видом на город
ЖК «Мозаика»находится в Прикубанском городском округе Краснодара. Рядом с домом есть дубовая роща и большой парк площадью в 2 гектара, на территории которого есть детские и спортивные площадки. Среди преимуществ проекта — 14 видов планировок, высокие потолки до 3,4 м, витражное остекление.
Также в домах установлены грузовые и пассажирские лифты, пандусы. В ЖК запланированы квартиры площадью от 21,5 до 125,1 кв. м. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 2,9 млн рублей.
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Новостройки с отделкой под ключ
ЖК «Хорошая погода»строится на пересечении улиц Кирилла Россинского и 1 Мая в Прикубанском округе Краснодара. Комплекс состоит из двух 16-этажных монолитно-кирпичных домов комфорт-класса. Для владельцев квартир в жилом комплексе запланированы детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха во дворе, а также парковка.
В проекте запланированы студии, одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 22,3 до 63,8 от кв. м. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 2,9 млн рублей.
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Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.