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Недвижимость
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В чем разница между завещанием и дарением?

Дата публикации: 23 авг 2021
В чем разница между завещанием и дарением?

агентства недвижимости Ольги Мажуть, эксперт НТВ, г. Москва

В чем разница между завещанием и дарением? №1
Отвечает Ольга Мажуть,
Руководитель

Люди часто бывают мнительными, и могут бояться самого слова — завещание, чтобы беду не накликать. А дарственная воспринимается легко из-за ассоциаций с подарком. Из-за этого возникают трагедии.

Дарение — безвозмездная передача прав на свое имущество. Кому? Третьим лицам, не обязательно родственнику. И одаряемый после регистрации права сразу же становится собственником, и может через суд выписать дарителя. Для дарственной необходимо желание двух лиц: дарителя и одаряемого.

Завещание — односторонний договор собственника, в котором указывается, как и кем используется имущество в случае смерти. И указываются наследники, не обязательно родственники.

При дарственной имущество переходит к конкретному человеку, чье имя указано в документе при жизни дарителя.

Даритель не может передумать или изменить решение. Только через суд. А завещание можно переписывать сколько душе угодно, отменить и потом продать квартиру.

В дарственной условия не имеют юридической сил. Например, нельзя подарить с условием «с сохранением пожизненного права пользования».

Оформить сложнее завещание, чем дарственную. Но именно она защищает права владельца, а дарственная нет.

Наследователь в завещании не может лишить наследства иждивенца. А подарить можно все, минуя тех, кто имеет обязательную долю.

Подробнее о разнице между завещанием и дарственной

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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