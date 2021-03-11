На каком этапе строительства покупать квартиру в новостройке
Часто при выборе квартиры в новостройке решающим фактором является цена. В первую очередь, она зависит от этапа строительства дома.
О том, какие преимущества и недостатки есть у каждого этапа, и как при этом меняется ценовая политика, рассказывают специалисты ГК «Арсенал-Недвижимость».
Партнерский материал
В среднем, строительство жилого дома занимает около 2-х лет. Первым и очень важным этапом, является получение застройщиком всех необходимых документов и разрешений. Только после этого он имеет право официально объявлять старт продаж и начинать оформление ДДУ.
Стоимость «на котловане» отличается от варианта на завершающей стадии в среднем на 30-40%. Также на ценовую политику влияют другие немаловажные факторы, такие как локация, транспортная доступность, особенности ЖК и развитость социальной инфраструктуры.
Хорошо видна промежуточная динамика цен на примере ЖК Modum. В начале года минимальная стоимость за квадратный метр была 100 000 рублей, а сейчас, на втором этапе строительства (устройство каркаса зданий), уже 165 000 рублей.
Надежда Толмачева, специалист ГК «Арсенал-Недвижимость»
Нулевой этап или этап
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на котловане
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✅ Преимущества: низкая цена, большой выбор квартир.
⛔️ Недостатки: заселение через несколько лет, есть риск срыва сроков.
Нулевой этап строительства, так называемый «на котловане», считается самым выгодным для покупки с точки зрения цены. Несомненным преимуществом этой стадии является и большой выбор квартир, ведь у застройщика в наличии еще практически весь пул.
Таким образом, есть возможность выбора подходящего варианта не только по множеству базовых критериев, таких как планировка, этаж, вид, но и по уникальным особенностям квартиры: террасы, ванные с окном, высокие потолки, личные сауны, два балкона и т.д.
Промежуточные этапы
✅ Преимущества: все еще доступная цена, возможность оценить ход строительства и качество работ.
⛔️ Недостатки: ждать готовности нужно еще минимум год, существенно сокращается выбор доступных квартир.
На втором этапе строительства начинается возведение корпусов. Появляются этажи, стены, перекрытия, окна. Квартиры дорожают на 10-15%.
Из плюсов покупки на этом этапе можно выделить возможность оценить ход работ и соответствие прогресса строительства заявленным срокам. Следующим шагом является подключение дома к инженерным коммуникациям и внутренняя отделка. Соответственно, стоимость вновь увеличивается и приближается к финальной цене за квадратный метр.
Завершающий этап
✅ Преимущества: возможность практически сразу заехать в квартиру или сдать ее в аренду, а также фактически оценить качество постройки дома и благоустройство территории.
⛔️ Недостатки: высокая стоимость.
Завершающий этап — благоустройство территории и получение разрешения на ввод дома в эксплуатацию.
Стоит отметить, что повышение цены зависит не только от динамики строительства, но и от уровня спроса и общеэкономической ситуации. Однако одно можно утверждать абсолютно уверенно — цена неуклонно движется вверх.
Возможные риски
Одним из самых острых вопросов при покупке квартиры на начальном этапе строительства является риск. Покупатели находятся в ожидании и стрессе: будет ли вообще построено мое жилье?
Если раньше, от такой ситуации было сложно застраховаться и долгострои появлялись, как грибы после дождя, то с недавних пор ситуация значительно улучшилась. С 1 июля 2019 года все застройщики обязаны работать по системе эскроу-счетов. Счета эскроу подразумевают, что деньги дольщиков будут храниться на счетах в банке, а девелопер получит к ним доступ только после завершения строительства. Соответственно, если застройщик не выполнит своих обязательств или будет признан банкротом, то покупатель сможет вернуть свои средства.
Подробнее о системе эскроу-счетов читайте в статье «Эскроу-счет: как это работает и что нужно знать покупателю квартиры в новостройке»
Еще одним вариантом обезопасить себя от заморозки строительства и срыва сроков — доверить свои деньги и время только аккредитованным застройщикам с хорошей и надежной репутацией. ГК «Арсенал-Недвижимость» осуществляет свою деятельность с 1997 года и за более чем двадцатилетнюю историю все дома были сданы точно в срок.
Подведем итоги
На каком этапе строительства приобретать жилье зависит от потребностей дольщика. Покупка
на стадии «котлована»
позволит значительно выиграть в цене и выбрать наиболее интересный вариант из полного ассортимента. В то же время придется поступиться временем и отложить переезд на пару лет — до окончания строительства.
Промежуточный этап хорош тем, что цена не достигла самой высокой отметки, сроки сдачи объекта в обозримом будущем, а жилой квартал уже приобрел осязаемые формы. Кроме того, на изменении цены можно неплохо заработать, если вложиться на начальном или промежуточном этапе стройки с целью дальнейшей продажи.
Покупка квартиры на высокой стадии готовности тоже имеет свои плюсы. Это возможность почти сразу въехать в готовое жилье, минуя дополнительные издержки на аренду в период строительства. Данный вариант также хорош для тех, кто планирует покрывать ипотечные платежи, сдавая новую квартиру.