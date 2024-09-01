Образовательная инфраструктура в современных ЖК: интервью с архитектором
Алексей Кибкало — главный архитектор Syntaxis.Klass — поделился своим мнением о важности социальной и образовательной инфраструктуры в современных жилых комплексах.
В преддверии Дня знаний мы обсудили актуальные тренды и удачные примеры реализации этих идей.
Алексей, какую роль сегодня играет социальная и образовательная инфраструктура при разработке концепций проектов жилья?
В мире девелопмента сегодня укоренилось осознание того, что современный и концептуально привлекательный образовательный объект играет ключевую роль в стимулировании продаж. Социальная инфраструктура выступает в роли мощного маркетингового инструмента не только для конкретного проекта, но и для бренда компании в целом.
Покупатели все больше обращают внимание на команду педагогов, изучают рейтинги, перечень дополнительных услуг, которые может предложить образование в районе, а не просто на формальное присутствие школы. На рынке все чаще появляются комплексы, где реализованы самые передовые учебные концепции.
Как вы считаете, может ли хороший проект школы в составе жилого комплекса увеличить интерес покупателей к этому объекту недвижимости?
Безопасность, образование и будущее детей всегда были важными факторами при выборе места жительства. Сегодня все больше семей ставят эти ценности на первое место и готовы менять свое местоположение ради качественной образовательной среды.
Хотя это пока небольшой процент, анализ общественного спроса показывает, что все больше девелоперов вкладывают значительные ресурсы в социальную составляющую, создавая привлекательные объекты.
Рендеры школ и детских садов переместились с последних страниц презентаций на первые, становясь ключевым элементом маркетинговых стратегий.
Назовите самые классные примеры строительства школ девелоперами жилья за последние годы?
Есть уже достаточно много примеров новых школ с интересными планировочными и интерьерными решениями, например проекты компаний: «ПИК», A101, «Самолет» и «Брусника». У каждого девелопера есть свои наиболее удачные кейсы: у «ПИК» – учебные комплексы в «Саларьево» и «Бунинских лугах», «Энергия» – у А101, а у «Брусники» – здание в Новосибирске. Все они легкие, структурно понятные, открытые и в них много света.
Если рассматривать не только районные объекты, то стоит выделить проекты, где хорошо реализованы новые формы обучения, применяются трансформируемые пространства и в течение дня ученики переустраивают свой класс в зависимости от задач и типов работы. Важно когда в школе большое внимание уделяется не только учебе и работе, но и отдыху. Среди показательных примеров такого рода можно назвать билингвический образовательный комплекс «Вандерпарк», школу «Сколка» в Сколкове.
Есть и региональные проекты, которые поднимают планку школьной архитектуры на новый уровень, такие как образовательный комплекс «Точка будущего» на берегу реки Ангара в Иркутске.
Образовательный комплекс «Точка будущего» включает в себя образовательные, спортивные, медицинские и административные корпуса, объединенные под общей крышей. Рядом построена жилая зона для семей с детьми. На территории комплекса есть места для активного отдыха, занятий спортом и практических уроков по биологии.
Алексей, какие проблемы возникают при проектировании современных образовательных объектов и как их можно решить?
Многие считают, что основная проблема – это нехватка финансирования строительства школ. Но я бы не стал преувеличивать значение данного тезиса, так как профессиональная команда проектировщиков и строителей вполне может сделать отличный объект в рамках сравнительно небольшого бюджета.
Основная проблема сегодня недостаточный уровень инженерного обеспечения, культуры монтажа инженерных систем. Здания, интерьеры в России проектировать научились, а вот их инженерное устройство пока развито слабее. Не хватает сильных заинтересованных специалистов, компактных и эстетически красивых систем, которые тоже в своем роде могут быть элементом образовательного процесса.
Так, в странах Скандинавии специально монтируют системы открыто, устраивают окна в технических помещениях, чтобы ребята могли видеть и понимать устройство начинки здания, которое само становится наглядным учебным пособием.
Какие главные тренды в проектировании и строительстве образовательных объектов вы можете выделить?
Игроки рынка жилой недвижимости активно включаются в строительство современных образовательных объектов, чтобы обеспечить детям лучшие условия для развития талантов. Школа должна быть оснащена новейшими технологиями, предоставлять широкие возможности для изучения точных наук и отвечать любым потребностям учеников.
В цифровую эпоху важно использовать передовые технологии в образовательном процессе. Сегодня формируются особые запросы на различные форматы обучения, поэтому необходимо предоставить детям выбор и спроектировать соответствующие пространства.
Тренд на гибкость и модульность проявляется в использовании мебели и предметов окружения, которые можно легко переставлять, изменяя характер обучения. Это позволит школьникам и учителям настраивать, персонализировать среду в зависимости от настроения, деятельности и потребностей.
Основная цель таких изменений – достижение баланса между классной и внеклассной групповой или индивидуальной работой, учебой или отдыхом. Школа должна стать вторым домом для детей, чтобы они с удовольствием посещали ее в любое время дня и недели.