Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней
Какая должна быть школа, чтобы даже стены в ней помогали учиться? Безусловно, интерьер, грамотные планировочные решения, продуманная геометрия пространства могут прямым образом влиять на самочувствие ребенка, а значит, и на его успеваемость.
Рассказываем, как сейчас выглядят современные школы и в чем их особенности.
🎨 От типовых проектов к авторской архитектуре
Начиная с советских времен и до начала XXI века большая часть общеобразовательных школ возводилась в форме букв «Н», «П» и «Ш».
Первый из типовых проектов был разработан архитектором Л.А. Степановой в 1939 году. Это было дешево, быстро и вписывалось в концепцию массового строительства городов.
«Я работала в 3-этажной школе. Первый этаж — предметные кабинеты, второй этаж — начальная школа с 1 по 4 класс, третий этаж — средняя школа с 5 по 10 класс. Классные комнаты были просторные с большими окнами. В классах было по 42 ученика, 21 парта. Школа работала в 2 смены, было до 10 параллельных классов — А, Б ,В, Г, Д, Е, Ж, З, И ,К.
Стены в классах были бежевого цвета, парты зеленого, на полу паркет. При обустройстве кабинетов учителя проявляли фантазию, что-то приносили из дома. Например, класс рисования был украшен лучшими картинами учителя и выпускников. А для уроков математики мы сами рисовали плакаты с таблицей умножения», — Белановская Тамара Васильевна, учитель математики и завуч с 1962 по 1996 гг., Ленинградская область.
Последние несколько лет ситуация изменилась — здания начали строить по авторским проектам.
Архитектура школы стала восприниматься как один из факторов успешного образования. Ребенок, проводящий большую часть дня в эстетичной, комфортной и эргономичной среде, в будущем наверняка будет пользоваться такими же приемами при оформлении своего жилья.
🎲 Трансформация внутреннего пространства
Если вы раньше заходили в любую школу, даже в который до этого никогда не бывали, интуитивно могли понять, что и где находится. Например, на первом этаже наверняка раздевалка, спортивный зал, классы начальной школы.
Школы сегодняшнего дня больше напоминают офисные опенспейсы, подходящие для разных форматов работы: открытые учебные зоны, разные по размеру проектные кабинеты и лаборатории, уединенные пространства для занятий в небольших группах и площадки для шумных дискуссий и лекций.
Такое превращение объясняется новыми тенденциями и задачами: гибкость образовательных процессов, индивидуальное обучение, цифровизация.
«У нас в школе 4 этажа — это уже старшая школа, в ней учатся с 8 по 11 класс. Много предметных классов. Медицинский класс, кабинеты физики, биологии и химии со всякими приборами для опытов.
В каждом кабинете электронная доска — это такой большой экран и на нём можно писать специальной палочкой. В кабинете информатики — ноутбуки. Когда объявляли удаленку, ученикам, у которых нет дома компьютера для занятий, выдавали ноутбук на дом.
На школьном стадионе есть тренажеры, баскетбольная площадка и теннисный корт. Для детей с ограниченными возможностями в школе работает лифт. Вместо звонков на уроки и перемены играет мелодия» — Максим, ученик 8 класса, Москва.
🧩 Мультифункциональные помещения
Классическая система коридоров и одинаковых классов в современной школе уступает концепции трансформируемого пространства.
Библиотека, например, «расползается» по всей школе. Книги в свободном доступе могут лежать в коридорах, учебных классах — там, где удобнее читать.
«Школа менялась на моих глазах. Когда я пришла в первый класс, компьютер был роскошью. Найти это "чудо техники" можно было только в кабинете информатики и у администрации. Позже стали оборудоваться компьютерные классы: экраны поменяли на жидкокристаллические, а в кабинетах стали появляться проекторы и интерактивные доски. Таким новшеством в то время могла похвастаться не каждая школа!Помню один из уроков геометрии. Моя учительница, Ольга Юрьевна, не рисует как обычно куб мелом на доске, а показывает его на экране. Ловкое движение руки педагога, и фигура начинает двигаться: мы крутим его по часовой стрелке, поочередно рассматриваем грани и раскрашиваем их разными цветами, переворачиваем основанием вверх, чтобы увидеть разные проекции куба. Тогда это казалось магией!Сейчас я преподаю в той же школе, в которой и училась. С одной стороны грустно, что эта "магия", так действовавшая на нас, стала нормой. А с другой, это замечательно, потому что прогресс идёт, и школа не стоит на месте», — Екатерина Александрова, учительница русского языка и литературы, Волгоград.
Кроме обычных столовых в школе появляются кафе, где в удобном кресле с чашкой чая учиться может быть комфортнее и продуктивнее.
🔬 Разделение классов по тематическим блокам
Раньше кабинеты физики, химии и биологии чаще всего располагались друг над другом — так строителям было проще разместить инженерные коммуникации с вытяжкой, водой и канализацией.
Сегодня же упор стоит не на инженерные, а на образовательные цели.
Расположение на одном этаже кабинеты и лабораторий естественнонаучной направленности дают толчок междисциплинарным исследованиям. А арт-секция, объединяющая ИЗО, гончарную мастерскую и IT-кабинет, дает возможность изучать творческие программы и сразу применять свои знания на практике.
♻️ Использование энергосберегающих технологий
Наше жизнь давно и привычно существует с приставкой «эко». И современные школы не отстают в задаче сохранения ресурсов планеты.
Светодиодные светильники и автоматическое управление светом по датчикам присутствия экономят расход электричества; сенсорные смесители — затраты на воду; системы вентиляции с рекуперацией снижают затраты на отопление.