Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
6 мин
15K

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней

Дата публикации: 05 окт 2021
Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней
Содержание

Какая должна быть школа, чтобы даже стены в ней помогали учиться? Безусловно, интерьер, грамотные планировочные решения, продуманная геометрия пространства могут прямым образом влиять на самочувствие ребенка, а значит, и на его успеваемость.

Рассказываем, как сейчас выглядят современные школы и в чем их особенности.

🎨 От типовых проектов к авторской архитектуре

Начиная с советских времен и до начала XXI века большая часть общеобразовательных школ возводилась в форме букв «Н», «П» и «Ш».

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №1

Первый из типовых проектов был разработан архитектором Л.А. Степановой в 1939 году. Это было дешево, быстро и вписывалось в концепцию массового строительства городов.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №2

«Я работала в 3-этажной школе. Первый этаж — предметные кабинеты, второй этаж — начальная школа с 1 по 4 класс, третий этаж — средняя школа с 5 по 10 класс. Классные комнаты были просторные с большими окнами. В классах было по 42 ученика, 21 парта. Школа работала в 2 смены, было до 10 параллельных классов — А, Б ,В, Г, Д, Е, Ж, З, И ,К.

Стены в классах были бежевого цвета, парты зеленого, на полу паркет. При обустройстве кабинетов учителя проявляли фантазию, что-то приносили из дома. Например, класс рисования был украшен лучшими картинами учителя и выпускников. А для уроков математики мы сами рисовали плакаты с таблицей умножения», — Белановская Тамара Васильевна, учитель математики и завуч с 1962 по 1996 гг., Ленинградская область.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №3

Последние несколько лет ситуация изменилась — здания начали строить по авторским проектам.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №4

Архитектура школы стала восприниматься как один из факторов успешного образования. Ребенок, проводящий большую часть дня в эстетичной, комфортной и эргономичной среде, в будущем наверняка будет пользоваться такими же приемами при оформлении своего жилья.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №5

🎲 Трансформация внутреннего пространства

Если вы раньше заходили в любую школу, даже в который до этого никогда не бывали, интуитивно могли понять, что и где находится. Например, на первом этаже наверняка раздевалка, спортивный зал, классы начальной школы.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №6

Школы сегодняшнего дня больше напоминают офисные опенспейсы, подходящие для разных форматов работы: открытые учебные зоны, разные по размеру проектные кабинеты и лаборатории, уединенные пространства для занятий в небольших группах и площадки для шумных дискуссий и лекций.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №7

Такое превращение объясняется новыми тенденциями и задачами: гибкость образовательных процессов, индивидуальное обучение, цифровизация.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №8

«У нас в школе 4 этажа — это уже старшая школа, в ней учатся с 8 по 11 класс. Много предметных классов. Медицинский класс, кабинеты физики, биологии и химии со всякими приборами для опытов. 

В каждом кабинете электронная доска — это такой большой экран и на нём можно писать специальной палочкой. В кабинете информатики — ноутбуки. Когда объявляли удаленку, ученикам, у которых нет дома компьютера для занятий, выдавали ноутбук на дом.

На школьном стадионе есть тренажеры, баскетбольная площадка и теннисный корт. Для детей с ограниченными возможностями в школе работает лифт. Вместо звонков на уроки и перемены играет мелодия» — Максим, ученик 8 класса, Москва.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №9

🧩 Мультифункциональные помещения

Классическая система коридоров и одинаковых классов в современной школе уступает концепции трансформируемого пространства.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №10

Библиотека, например, «расползается» по всей школе. Книги в свободном доступе могут лежать в коридорах, учебных классах — там, где удобнее читать.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №11

«Школа менялась на моих глазах. Когда я пришла в первый класс, компьютер был роскошью. Найти это "чудо техники" можно было только в кабинете информатики и у администрации. Позже стали оборудоваться компьютерные классы: экраны поменяли на жидкокристаллические, а в кабинетах стали появляться проекторы и интерактивные доски. Таким новшеством в то время могла похвастаться не каждая школа!Помню один из уроков геометрии. Моя учительница, Ольга Юрьевна, не рисует как обычно куб мелом на доске, а показывает его на экране. Ловкое движение руки педагога, и фигура начинает двигаться: мы крутим его по часовой стрелке, поочередно рассматриваем грани и раскрашиваем их разными цветами, переворачиваем основанием вверх, чтобы увидеть разные проекции куба. Тогда это казалось магией!Сейчас я преподаю в той же школе, в которой и училась. С одной стороны грустно, что эта "магия", так действовавшая на нас, стала нормой. А с другой, это замечательно, потому что прогресс идёт, и школа не стоит на месте», — Екатерина Александрова, учительница русского языка и литературы, Волгоград.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №12

Кроме обычных столовых в школе появляются кафе, где в удобном кресле с чашкой чая учиться может быть комфортнее и продуктивнее.

🔬 Разделение классов по тематическим блокам

Раньше кабинеты физики, химии и биологии чаще всего располагались друг над другом — так строителям было проще разместить инженерные коммуникации с вытяжкой, водой и канализацией.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №13

Сегодня же упор стоит не на инженерные, а на образовательные цели.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №14

Расположение на одном этаже кабинеты и лабораторий естественнонаучной направленности дают толчок междисциплинарным исследованиям. А арт-секция, объединяющая ИЗО, гончарную мастерскую и IT-кабинет, дает возможность изучать творческие программы и сразу применять свои знания на практике.

♻️ Использование энергосберегающих технологий

Наше жизнь давно и привычно существует с приставкой «эко». И современные школы не отстают в задаче сохранения ресурсов планеты.

Как менялась архитектура школы: от советской эпохи до наших дней №15

Светодиодные светильники и автоматическое управление светом по датчикам присутствия экономят расход электричества; сенсорные смесители — затраты на воду; системы вентиляции с рекуперацией снижают затраты на отопление.

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал