Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году: личный опыт
Скоро начнётся новый учебный год, а это значит, что предшкольная суета в самом разгаре. Родителям школьников нужно успеть купить всё необходимое, подготовить школьную форму, обустроить рабочее место для ребёнка.
Собрать детей в школу — дело хлопотное и дорогостоящее. Так, исходя из расчётов на основе данных Росстата, набор первоклассника в июле 2024 года в среднем стоит 32,1 тысячи рублей (+7,1% по сравнению с прошлым годом).
Мы решили выяснить на личном примере, сколько стоит собрать ребёнка в школу в этом году, что входит в обязательный список покупок, а на чём можно сэкономить.
Ольга Иванова, мама первоклассницы
рассказала, в какую сумму обошлись сборы ребёнка в первый класс
Что мы купили для школы
Ещё в мае наш будущий классный руководитель пригласила всех родителей на собрание, на котором мы обсудили список необходимых покупок и решили вопрос по школьной форме. Это позволило уже тогда составить примерное представление о сумме предстоящих расходов и самом процессе подготовки.
Рабочие тетради
Первым делом на собрании мы определились со списком рабочих тетрадей, которые нужны для занятий в первом классе. Такие пособия для выполнения упражнений и домашних заданий выпускаются по разным предметам зачастую с привязкой к конкретному учебнику.
Тетради решили покупать не на весь год сразу, а только на первый семестр.
Какие пособия нужно было купить:
- рабочая тетрадь по окружающему миру
- тренажер по чистописанию
- прописи
- рабочая тетрадь по математике
- тетрадь для печатания
- рабочая тетрадь по технологии
- рабочий альбом по ИЗО
Учебники выдадут в школе — их покупать не надо.
Наши расходы: 2 400₽
Одежда и обувь
В нашей школе нет единого стандарта школьной формы. Главное условие — в рамках одного класса ученики должны придерживаться одного стиля и цвета в одежде.
Обычно решение принимается родителями коллективно. Некоторые выбирают один вариант для основной ткани (например, серая клетка) и шьют форму на заказ в одном ателье. Другие — определяются с цветом, фасоном и выбирают из готовой одежды.
Мы пошли по второму пути и выбрали традиционный вариант: белый «верх» и «чёрный» низ. Девочкам нужны юбки, жилеты, сарафаны, мальчикам — брюки и жилетки. Блузки и рубашки должны быть белого цвета (обязательно для торжественных случаев) или пастельных оттенков — мы договорились на бежевый, голубой и розовый.
Какую одежду и обувь нужно было купить в первый класс для девочки:
- школьный сарафан
- юбку и жилет
- рубашки и водолазки
- туфли
- гольфы
- банты
- сменную обувь (школьные туфли)
- белую футболку и чёрные шорты (для уроков физкультуры)
- спортивный костюм
- кроссовки
- форму для уроков технологии (труда) и ИЗО: фартук и нарукавники
Ещё пара пунктов в нашем списке — школьный рюкзак и тканевый мешок для сменной обуви.
Наши расходы: 22 000₽
Канцелярия
Перечень канцелярских принадлежностей, как и рабочих тетрадей, может отличаться в зависимости от требований конкретной школы и учителя. Часто учебные заведения публикуют эту информацию на своих сайтах или официальных страницах в соцсетях.
В нашем случае список необходимых покупок нам предоставил классный руководитель.
- тетради в узкую/косую линию (5 шт., 12 листов)
- тетради в клетку (5 шт., 12 листов)
- пенал
- ручки шариковые (2 шт., обычные, с тонким синим стержнем, без лишних украшений)
- простые карандаши (2 шт., без ластика)
- ластик (обычный, упругий, без запаха)
- линейка (20 см, лучше деревянная)
- цветные карандаши (основные 6 цветов, можно и 12)
- папка для тетрадей (на молнии), прозрачные файлы
- закладки
- обложки на рабочие тетради, учебники (можно приобрести после получения)
Для уроков труда (технологии) предусмотрен отдельный набор принадлежностей:
- папка на замке
- цветной и белый картон
- двусторонняя цветная бумага
- ножницы с закруглёнными кончиками
- клей-карандаш
- пластилин с дощечкой
- влажные салфетки
Также учащимся начальной школы понадобятся товары для рисования и создания поделок на уроках ИЗО. Список принадлежностей:
- папка на замке
- альбом для рисования, 48 листов
- гуашь (6 цветов)
- палитра
- стаканчик «непроливайка»
- кисточки (3 шт., разного размера, мягкие)
- клеёнка 30х40 см
Дневник в первом классе не нужен, но в следующем году к этому списку добавится и он.
Наши расходы: 4 500₽
Как подготовили рабочее место дома
У нас двое детей (7 и 4 года), а детская комната одна. Поэтому при планировании рабочего места для школьника учитывали, что в скором времени оба ребёнка будут ходить в школу.
Стандартные готовые комплекты мебели нам не подошли. В связи с этим решили поступить следующим образом — отдельно приобрели длинную столешницу, которую установили у окна в качестве письменного стола. Также самостоятельно продумали дизайн для книжного шкафа и отдали готовый чертёж на мебельную фабрику для раскроя. Собирали тоже сами.
Наши расходы: 40 000₽
В будущем, когда младший ребёнок пойдёт в школу, планируем поставить на столешнице перегородку для оптимизации рабочего пространства, а также разместить такой же шкаф на противоположной стене.
Заказать дизайн-проект детской комнаты можно на Домклик. Он может включать создание чертежей, а также подбор мебели и визуализацию пространства.
Сколько потратили в итоге
Что касается одежды, обуви и школьных принадлежностей — всё это мы заказывали на маркетплейсах. По ценам выбирали нечто среднее, не экономили только на обуви и рюкзаке.
В общей сложности сборы в первый класс обошлись нам в 68 900 рублей.
Из чего состоит эта сумма:
- мебель в детскую — 40 000 рублей
- одежда и обувь — 19 500 рублей
- рабочие тетради — 2 400 рублей
- рюкзак — 2 500 рублей
- канцелярия — 4500 рублей
Если не брать в расчёт стоимость мебели, то набор первоклассника стоил нам 28 900 рублей, что даже немного дешевле, чем говорит статистика.
Как экономили
Не покупали то, что уже есть. Перед закупкой товаров для школы провели ревизию имеющихся вещей и канцелярии. Это позволило немного сократить список покупок. Например, у ребёнка уже был спортивный костюм и кроссовки.
Рабочие тетради закупили оптом. Стандартная практика, когда родители делают общий заказ при покупке учебных материалов — это выходит гораздо дешевле, чем приобретать их по отдельности.
Всего по минимуму. Канцелярию покупали строго по списку, не превышая рекомендованное количество. То же самое касается одежды и обуви — на первое время будет достаточно одной пары сменной обуви и одного–двух комплектов формы.
Купили всё заранее. Самая распространённая ошибка — покупать школьные товары, (письменный стол, канцелярию, одежду) в конце августа. Основную часть принадлежностей мы закупили ещё в июне. Тогда же и озаботились обустройством рабочего места. Единственное, что пришлось отложить до августа, — это покупка одежды и обуви, чтобы не прогадать с размером.
Что касается мебели в детскую, тут вышло не совсем бюджетно. Готовый письменный стол с ящиками и полками для хранения тетрадей и учебников можно было приобрести гораздо дешевле. Но если нужна мебель по индивидуальному заказу, как в нашем случае, тут можно сэкономить на проектировании и сборке.
Что в итоге
Процесс сбора ребёнка в школу оказался не таким сложным, как представлялось ранее. Главное — всё продумать заранее и не суетиться. В конце концов, магазины не закроются 1 сентября, и если чего-то не хватит, то это всегда можно будет докупить. Ещё и по более приятным ценам.
Вы можете оставить первый.