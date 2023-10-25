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Недвижимость
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На Домклик теперь можно делать подборки объявлений

Дата публикации: 25 окт 2023
На Домклик теперь можно делать подборки объявлений
Содержание

В разделе «Избранное» на Домклик появилась возможность создавать подборки объявлений о продаже или аренде недвижимости. Это удобный инструмент для покупателей, продавцов и агентов, который позволит упростить работу с большим количеством объявлений.

Как сделать подборку

1. Добавьте в «Избранное» объявления, которые нужно объединить в подборку.

2. В разделе «Избранное» (вкладка «Объявления») нажмите на «+ Новая подборка».

3. Придумайте название списка. Для удобства в названии можно указывать критерий, по которому подобраны объявления — например, ценовой диапазон или близость к определённой станции метро.

После этого новая подборка должна появиться во вкладке с избранными объявлениями.

4. Добавьте объявления в подборку как показано ниже.

5. Перейдите в созданную папку. При необходимости поделитесь подборкой с другими пользователями.

Зачем нужно пользоваться подборками

С помощью данного инструмента вы можете сформировать в избранном списки объявлений и отсортировать их по разным критериям — тип недвижимости, цена, район и т.п. Это позволит упорядочить сохранённые публикации и упростит процесс поиска.

Покупатели, которые ищут жильё, могут делиться подборками объявлений с близкими. Это удобно, когда вы рассматриваете сразу несколько вариантов.

Аналогичным образом агенты по недвижимости смогут делать подборки объявлений в зависимости от пожеланий покупателя и присылать их своим клиентам.

Читайте также: Что делать с объявлением на Домклик, когда появился покупатель

События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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