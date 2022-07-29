Минстрой предложил передавать невостребованное жилье льготникам
Глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предложил разрешить регионам передавать невостребованные жилые помещения некоторым категориям россиян, включая ветеранов Великой Отечественной войны. Законопроект поддержал глава правительства Михаил Мишустин. Что изменит нововведение?
Кому передадут свободное жилье?
Минстрой России разработал законопроект, по которому невостребованные квартиры, которые покупались за счет федерального бюджета, в том числе уволенным в запас военнослужащим, можно перенаправлять на нужды других очередников. Квартиры предлагается передавать ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших и людям с инвалидностью ВОВ, пострадавшим в результате радиационных аварий и их ликвидаторам, ветеранам боевых действий, которые встали в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года, людям с инвалидностью и семьям с детьми с инвалидностью.
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу, заявив, что мера позволит обеспечить граждан доступным и комфортным жильем. «Как раз там есть обязательства для военнослужащих, инвалидов. Это будет делать легче по решению руководителей субъектов РФ» — отметил глава правительства.
Откуда взялось невостребованное жилье?
Оно появилось в ходе реализации в 2011–2017 годах программ по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы и федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы. Часть жилых помещений, приобретенных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ за счет субвенций из федерального бюджета, оказались невостребованными, в том числе в связи со снятием граждан, уволенных с военной службы, с учета или в связи с отказом граждан от получения приобретенных жилых помещений и отказом судов в удовлетворении исков о принудительном вселении.
Количество таких квартир в России составляет 82, из них 27 находятся в Свердловской области, 18 — в Санкт-Петербурге, еще 9 — в Псковской области.
Зачем это делается?
Инициатива позволит эффективно использовать жилой фонд регионов, пояснили в Минстрое России. Сейчас из-за законодательных пробелов свободное жилье, которое находится на содержании бюджета, простаивает. «Разработанный Минстроем и поддержанный правительством РФ законопроект позволит по решению высшего должностного лица региона передавать такие помещения другим категориям граждан», — пояснили в пресс-службе министерства.